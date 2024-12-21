Элина Нечаева и Герман Голами исполнят в Нарве рождественские мелодии и жемчужины оперной музыки

На концерте "С праздничным чудом в Новый год" прозвучат оперные шедевры и рождественская музыка в исполнении Элины и Германа. Певцов будет сопровождать квартет из ведущих музыкантов: Мария Горшенина (скрипка), Анн Меэта Теппо (скрипка), Андреас Ленд (виолончель) и Аули Теппо (фортепиано).

Исполнители объединились, чтобы внести свой вклад в создание ателье-галереи в Тарту для художницы Тийи Ярвпыльд, члена Ассоциации художников, пишущих ртом и ногами. Во время концертов художница будет создавать картины, а зрители смогут принять участие в благотворительном аукционе искусства.

Помимо Нарвы, подобные концерты в Эстонии пройдут только в Таллинне, Тарту и Пярну.

Элина Нечаева стала известна на всю страну с композицией "La Forza", представленной на конкурсе "Евровидение" 2018 года в Португалии. В том же году она выступила вместе с мировым дирижером Неэме Ярви в Шанхайском оперном театре, а затем вышла на сцену с одним из самых известных исполнителей оперной музыки - Пласидо Доминго.

Герман Голами родился в Мадриде (Испания) в семье профессиональных музыкантов, но живет в Эстонии уже более десяти лет. Его карьера тенора началась в 2012 году в театре "Ванемуйне". Общенациональную известность он обрел в 2024 году, участвуя в музыкальном телешоу "Звезда звезд", где занял второе место.

Организаторами серии концертов являются Музыкальный фонд Пилле Лилль (PLMF) и "MKProductions". Начало концерта в Нарве - в 19.00.