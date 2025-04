VFest обогащает ида-вирумааскую весну концертами интересных музыкантов

В марте на организованном VFest грандиозном концерте в Йыхвиском концертном доме выступили Алика и имеющие лихтенштейнские корни музыканты: группа альтернативного рока The Beauty Of Gemina, певица Georgy и джазовое трио Trimolon. Зимой в Силламяэском центре культуры перед публикой выступали трио Тыну Тубли, трио Николая Корзуна и funk-группа Eve & The Melting Minds из Лихтенштейна.