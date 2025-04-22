VFest обогащает ида-вирумааскую весну концертами интересных музыкантов

Этой зимой и весной VFest знакомил любителей музыки в Ида-Вирумаа с интересными и разнообразными артистами из Эстонии и ряда зарубежных стран. В последние выходные апреля состоятся два больших концерта.
Йыхвиский концерт особенно популярен и почти все билеты в большой зал распроданы, еще имеются единичные билеты на боковые балконы. Поспешить стоит и с покупкой билетов на концерт в Силламяэ.
В марте на организованном VFest грандиозном концерте в Йыхвиском концертном доме выступили Алика и имеющие лихтенштейнские корни музыканты: группа альтернативного рока The Beauty Of Gemina, певица Georgy и джазовое трио Trimolon. Зимой в Силламяэском центре культуры перед публикой выступали трио Тыну Тубли, трио Николая Корзуна и funk-группа Eve & The Melting Minds из Лихтенштейна.
Два больших концерта в последние выходные апреля в Ида-Вирумаа
- В субботу, 26 апреля в 18 часов в Силламяэском центре культуры: Уку Сувисте, португальская фольклорная группа Albaluna и квинтет трубача-виртуоза с кубинскими корнями Амика Гуэрра из Лихтенштейна.
- В воскресенье, 27 апреля в 17 часов в Йыхвиском концертном доме: молодой исполнитель из Лихтенштейна wavyboy, участники прошлогоднего конкурса "Евровидения" 5MIINUST и Puuluup, а также вошедший в этом году в число фаворитов конкурса "Евровидения" с песней "Espresso Machiato" Томми Кэш.
- Билеты на оба концерта можно купить в "Piletilevi": на концерт в Силламяэ - ЗДЕСЬ, на концерт в Йыхви - ЗДЕСЬ.
По словам руководителя VFest Владимира Высоцкого, этими концертами он хочет обогатить музыкальный ландшафт, который доходит до публики в Ида-Вирумаа, и придать ему более яркие краски. "Некоторых из этих артистов и музыку, которую они исполняют, прежде в здешних краях услышать вживую было невозможно. Я рад, что здешняя публика тепло принимала уже выступавших здесь исполнителей и с интересом ждет предстоящие концерты", - отметил он.
Он добавил, что те зарубежные артисты, которые выступят в Ида-Вирумаа на этих концертах, имеют большое количество фанатов в нескольких странах Европы. "Среди музыкантов конкуренция тоже очень напряженная, однако они сумели найти почитателей своей музыки. И если они в состоянии привлечь к себе внимание, например, в Германии с ее 80 миллионами жителей, как, например, это сделали The Beauty Of Gemina или waveboy, то это уже большой успех, свидетельствующий о том, что в их музыке имеется что-то особенное и привлекательное", - сказал Высоцкий.
Высоцкий приводит в пример, что популярность выступающего 27 апреля в Йыхви waveboy сейчас быстро растет и не стоит удивляться, если через пару лет он станет известным уже во всей Европе. "Заполучить его для выступления здесь уже сейчас было довольно сложно", - признался он.
В организации этих концертов значительную роль играет ида-вируская молодежь, выступая в качестве волонтеров как в маркетинге, так и в проведении концертов. "Для них это интересный опыт, и они сполна наслаждаются таким шансом", - отметил Высоцкий.
Чтобы концерты в Ида-Вирумаа состоялись, Высоцкому пришлось приложить немало усилий, чтобы заключить несколько договоров о сотрудничестве и найти спонсоров. Так, например, родился проект культурного обмена между Эстонией и Лихтенштейном EST-LI: Sound Connections, который поддерживается Фондом двусторонних отношений Норвегии и EMP.
VFest (бывший Jazz Time Fest) знакомит Ида-Вирумаа с артистами мирового уровня, вдохновляя как публику, так и молодых музыкантов. В организации и проведении фестиваля участвует молодежь из Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ и Нарвы. Проходившую в течение зимы и весны в Силламяэ концертную программу клуба "Jazz Time" поддерживают Целевое учреждение интеграции, Силламяэское горуправления и "Eesti Kultuurkapital".