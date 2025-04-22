VFest обогащает ида-вирумааскую весну концертами интересных музыкантов

По словам руководителя VFest Владимира Высоцкого, этими концертами он хочет обогатить музыкальный ландшафт, который доходит до публики в Ида-Вирумаа, и придать ему более яркие краски. "Некоторых из этих артистов и музыку, которую они исполняют, прежде в здешних краях услышать вживую было невозможно. Я рад, что здешняя публика тепло принимала уже выступавших здесь исполнителей и с интересом ждет предстоящие концерты", - отметил он.

Он добавил, что те зарубежные артисты, которые выступят в Ида-Вирумаа на этих концертах, имеют большое количество фанатов в нескольких странах Европы. "Среди музыкантов конкуренция тоже очень напряженная, однако они сумели найти почитателей своей музыки. И если они в состоянии привлечь к себе внимание, например, в Германии с ее 80 миллионами жителей, как, например, это сделали The Beauty Of Gemina или waveboy, то это уже большой успех, свидетельствующий о том, что в их музыке имеется что-то особенное и привлекательное", - сказал Высоцкий.

Владимир Высоцкий, руководитель Силламяэского центра культуры, является не только музыкантом, но и активным организатором музыкальных мероприятий. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Высоцкий приводит в пример, что популярность выступающего 27 апреля в Йыхви waveboy сейчас быстро растет и не стоит удивляться, если через пару лет он станет известным уже во всей Европе. "Заполучить его для выступления здесь уже сейчас было довольно сложно", - признался он.

В организации этих концертов значительную роль играет ида-вируская молодежь, выступая в качестве волонтеров как в маркетинге, так и в проведении концертов. "Для них это интересный опыт, и они сполна наслаждаются таким шансом", - отметил Высоцкий.

Чтобы концерты в Ида-Вирумаа состоялись, Высоцкому пришлось приложить немало усилий, чтобы заключить несколько договоров о сотрудничестве и найти спонсоров. Так, например, родился проект культурного обмена между Эстонией и Лихтенштейном EST-LI: Sound Connections, который поддерживается Фондом двусторонних отношений Норвегии и EMP.