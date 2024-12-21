Объединение Йыхви и Тойла обойдется в 300000 евро, уверенности в получении денег от правительства нет

Именно вопрос стоимости поднимали как тойлаская, так и йыхвиская оппозиции, когда голосование об объединении проходило в эту среду в собраниях обеих волостей. Как известно, волостные собрания объединение одобрили.

Йыхви подал также правительству республики ходатайство о получении пособия в размере 1,75 миллиона евро в связи с объединением. Йыхвиский юридический советник Сильвер Пеэпмаа сказал, что сейчас в законе такого обязательства нет, однако от правительства пока не пришло также негативного ответа.