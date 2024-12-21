Объединение Йыхви и Тойла обойдется налогоплательщику примерно в 300000 евро, львиную долю которых образует стоимость составления новых планировок, и менее 100000 евро пойдет на возможное сокращение чиновников.
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Объединение Йыхви и Тойла обойдется в 300000 евро, уверенности в получении денег от правительства нет
Именно вопрос стоимости поднимали как тойлаская, так и йыхвиская оппозиции, когда голосование об объединении проходило в эту среду в собраниях обеих волостей. Как известно, волостные собрания объединение одобрили.