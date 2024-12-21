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Объединение Йыхви и Тойла обойдется в 300000 евро, уверенности в получении денег от правительства нет

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После одобряющего объединение решения йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель и тойлаский волостной старейшина Эве Эаст с объятиями поздравили друг друга.
После одобряющего объединение решения йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель и тойлаский волостной старейшина Эве Эаст с объятиями поздравили друг друга. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Объединение Йыхви и Тойла обойдется налогоплательщику примерно в 300000 евро, львиную долю которых образует стоимость составления новых планировок, и менее 100000 евро пойдет на возможное сокращение чиновников.

Именно вопрос стоимости поднимали как тойлаская, так и йыхвиская оппозиции, когда голосование об объединении проходило в эту среду в собраниях обеих волостей. Как известно, волостные собрания объединение одобрили.

Йыхви подал также правительству республики ходатайство о получении пособия в размере 1,75 миллиона евро в связи с объединением. Йыхвиский юридический советник Сильвер Пеэпмаа сказал, что сейчас в законе такого обязательства нет, однако от правительства пока не пришло также негативного ответа.

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