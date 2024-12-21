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В Силламяэ водитель, сбивший пешехода, скрылся с места происшествия

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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Peeter Lilleväli

В Силламяэ в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина, а водитель автомобиля, сбивший её, скрылся с места происшествия.

20.12.2024 в 7.36 в городе Силламяэ на перекрёстке улиц Кеск и Толстого, возле дома по адресу Кеск 6, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором неизвестный водитель автомобиля Mazda на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 40-летнюю женщину, переходившую дорогу.

Водитель покинул место происшествия.

Пешеход обратилась в больницу.

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