В Силламяэ водитель, сбивший пешехода, скрылся с места происшествия

20.12.2024 в 7.36 в городе Силламяэ на перекрёстке улиц Кеск и Толстого, возле дома по адресу Кеск 6, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором неизвестный водитель автомобиля Mazda на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 40-летнюю женщину, переходившую дорогу.