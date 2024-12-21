Уходящий год был весьма успешным и для спорта Ида-Вирумаа, и особенно отличились молодые спортсмены.
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ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИДА-ВИРУМАА-2024 ⟩ Лауреаты премии года "Капитала культуры": Энели Ефимова, Михаил Куштейн и Александра Джикаева
На Олимпийские игры в Париже попали сразу два спортсмена с ида-вирускими корнями. Энели Ефимова, 17-летняя пловчиха из Силламяэ, завоевала сердца всей Эстонии, заняв седьмое место на дистанции 100 метров брассом в очень сильной конкуренции. В завершение успешного сезона она завоевала бронзовую медаль в той же дисциплине на чемпионате мира в декабре.