Сб, 21.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИДА-ВИРУМАА-2024 Лауреаты премии года "Капитала культуры": Энели Ефимова, Михаил Куштейн и Александра Джикаева

Copy
Александра Джикаева.
Александра Джикаева. Фото: WAKO IF MEDIA COMMITTEE

Уходящий год был весьма успешным и для спорта Ида-Вирумаа, и особенно отличились молодые спортсмены.

На Олимпийские игры в Париже попали сразу два спортсмена с ида-вирускими корнями. Энели Ефимова, 17-летняя пловчиха из Силламяэ, завоевала сердца всей Эстонии, заняв седьмое место на дистанции 100 метров брассом в очень сильной конкуренции. В завершение успешного сезона она завоевала бронзовую медаль в той же дисциплине на чемпионате мира в декабре.

Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Eesti Ujumisliit
Комментарии
Copy
Спорт
Наверх