ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИДА-ВИРУМАА-2024 Лауреаты премии года "Капитала культуры": Энели Ефимова, Михаил Куштейн и Александра Джикаева

На Олимпийские игры в Париже попали сразу два спортсмена с ида-вирускими корнями. Энели Ефимова, 17-летняя пловчиха из Силламяэ, завоевала сердца всей Эстонии, заняв седьмое место на дистанции 100 метров брассом в очень сильной конкуренции. В завершение успешного сезона она завоевала бронзовую медаль в той же дисциплине на чемпионате мира в декабре.