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ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИДА-ВИРУМАА-2024 Лауреат премии года "Капитала культуры": Кохтла-Ярвеская гимназия

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Премьера представленной Кохтла-Ярвеской гимназией на сцене рок-оперы "Kohtla-Järve" прошла в городском центре культуры.
Премьера представленной Кохтла-Ярвеской гимназией на сцене рок-оперы "Kohtla-Järve" прошла в городском центре культуры. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

За свою всего лишь пятилетнюю историю Кохтла-Ярвеская гимназия стала выдающимся обогатителем культурной жизни Ида-Вирумаа.

Для всей Эстонии тоже большая редкость, когда по инициативе какой-то школы до публики доходит оригинальная рок-опера. Но именно с этим в ноябре нынешнего года справилась Кохтла-Ярвеская гимназия, представив на сцене рок-оперу "Kohtla-Järve", за что "Капитал культуры" и отметил ее премией года.

Автор либретто и режиссер оперы - преподаватель сценических искусств гимназии и многолетний главный режиссер национальной оперы "Estonia" Неэме Кунингас. Музыку написал Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес. В опере на сцене было задействовано около 100 учащихся Кохтла-Ярвеской гимназии.

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