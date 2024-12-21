ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИДА-ВИРУМАА-2024 Лауреат премии года "Капитала культуры": Кохтла-Ярвеская гимназия

Для всей Эстонии тоже большая редкость, когда по инициативе какой-то школы до публики доходит оригинальная рок-опера. Но именно с этим в ноябре нынешнего года справилась Кохтла-Ярвеская гимназия, представив на сцене рок-оперу "Kohtla-Järve", за что "Капитал культуры" и отметил ее премией года.