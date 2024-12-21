За свою всего лишь пятилетнюю историю Кохтла-Ярвеская гимназия стала выдающимся обогатителем культурной жизни Ида-Вирумаа.
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ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИДА-ВИРУМАА-2024 ⟩ Лауреат премии года "Капитала культуры": Кохтла-Ярвеская гимназия
Для всей Эстонии тоже большая редкость, когда по инициативе какой-то школы до публики доходит оригинальная рок-опера. Но именно с этим в ноябре нынешнего года справилась Кохтла-Ярвеская гимназия, представив на сцене рок-оперу "Kohtla-Järve", за что "Капитал культуры" и отметил ее премией года.