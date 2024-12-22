Кто приносит в дом рождественское настроение? Женщины уверены, что это они, но мужчины не согласны

Предпраздничные обязанности выявляют существенные гендерные различия – основная нагрузка по подготовке дома к Рождеству по-прежнему ложится на женщин, хотя мужчины не всегда это признают. По данным исследования банка Citadele, из всех стран Балтии именно в Эстонии обязанности между полами распределены наиболее равномерно.

Банк Citadele провел опрос среди жителей Эстонии, Латвии и Литвы, выясняя, кто в их семьях планирует и выполняет такие рождественские дела, как украшение дома, приготовление еды и выбор подарков. «Как и ожидалось, в большинстве случаев этим занимаются женщины. Например, в Эстонии 12% респондентов отметили, что все подобные дела лежат исключительно на женщинах, а 29% указали, что в основном этим занимаются женщины. То есть, по мнению 41% жителей Эстонии, ответственность за подготовку к праздникам в первую очередь лежит на женщинах», - рассказала руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен. 42% опрошенных считают, что такие обязанности разделяются между мужчинами и женщинами, и лишь 3% указали, что этим занимаются мужчины.

Хакиайнен добавила, что в Эстонии распределение обязанностей между полами все же равномернее, чем в соседних странах. Если в Эстонии 41% респондентов считают, что ответственность за подготовку к Рождеству лежит на женщинах, то в Латвии это мнение разделяют 49%, а в Литве – целых 64%.