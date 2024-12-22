ДЕПАРТАМЕНТ СОВЕТУЕТ Памятка для пересекающих эстонско-российскую границу во время праздников

Убедитесь, что у Вас с собой нет предметов, которые нельзя везти в Россию. Дополнительную информацию о действующих запретах и ограничениях можно найти на сайте НТД или позвонив на телефон таможенной информации +372 880 0814 (пн.–чт. 9:00–16:30, пт. 9:00–15:30. NB! 23.12 9:00-13:30, 24.-26.12 телефон службы поддержки клиентов не работает).

Пожалуйста, не пакуйте подарки в подарочную упаковку! Таможенник должен видеть предметы, сопровождающие пересекающего границу, чтобы убедиться, что пересекающий границу не имеет при себе ничего, что подпадает под санкции или другие ограничения. На пограничном пункте Вас попросят раскрыть подарочную упаковку.

Путешествуйте налегке. Чем меньше багажа и вещей, тем быстрее пройдёт проверка.

Попробуйте приурочить своё пересечение границы к менее популярному времени и месту. Самые большие очереди на данный момент стоят на пограничном пункте Нарва, особенно по утрам.

Одевайтесь в соответствии с погодой. Учтите вероятность того, что Вам придётся долго стоять в очереди на открытом воздухе.

Запаситесь временем и терпением.

С момента введения полного таможенного контроля с августа этого года по состоянию на 16 декабря таможенники выявили на пограничном пункте Нарва около 1300 нарушений, на пограничном пункте Койдула - около 350 нарушений, а в Лухамаа - около 400 нарушений. В основном через границу продолжают пытаться провозить евро. Банкноты государств – членов Европейского Союза запрещено вывозить в Россию, хотя Европейская комиссия указала здесь также возможности исключения, не уточнив сумму. Евро не является официальным платёжным средством в России, и применение исключения практически по всем случаям, выявленным на эстонско-российском пограничном пункте, не было оправданным. Поэтому просим пересекающих границу скорее сосредоточиться на действующем запрете, а не на исключении. Кроме того, через границу пытались перевезти электронику, предметы роскоши, запчасти для автомобиля и др. На пограничных пунктах Лухамаа и Койдула мы видим ошибки в товарных кодах в таможенных декларациях бизнес-клиентов. Напоминаем, что нарушение санкций является преступлением, по которому уголовное производство проводит Департамент полиции безопасности, а возглавляет производство прокуратура.