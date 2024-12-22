В праздники возрастает количество случаев семейного насилия

Каждый год около 300 детей звонят в экстренные службы, чтобы сообщить о насилии в семье. Карин Тальвисте рассказала о случае, когда ребенок в течение 40 минут ждал помощи на улице в мороз, пока его родители дрались в доме. Этот ребенок сильно переживал и за своего маленького брата, который оставался внутри. «Это был очень эмоциональный и заставляющий задуматься звонок», - отметила она, пишет rus.postimees.

По словам прокурора, несмотря на то что проблема семейного насилия в последние годы находится в центре внимания, это явление начинает восприниматься как нечто привычное, как часть обыденности. Люди знают о его существовании, но продолжают терпеть. Это подтверждает снижение числа сообщений о пострадавших и сокращение финансирования профилактических мер в этой сфере.

Семейное насилие - это серьезная проблема, которая в праздничное время усиливается. Карин Тальвисте советует в моменты гнева сделать паузу и попытаться успокоиться. «Небольшая прогулка поможет выпустить эмоции», - добавила она.

В первый год пандемии коронавируса Департамент социального страхования создал горячую линию для тех, кто хочет отказаться от насилия. На нее могут обращаться люди, обеспокоенные своим или чужим агрессивным поведением. Прокуратура также перенаправляет туда людей, совершивших насилие в отношении близких.

Горячая линия предоставляет индивидуальное консультирование для агрессоров, помогая им научиться контролировать свои эмоции и решать конфликты мирным путем. «Ежегодно более двух тысяч человек получают помощь через эту горячую линию. Это очень ценно, что у нас есть такая бесплатная государственная услуга», - сказала Тальвисте.

Исследования показывают, что насилие, пережитое или увиденное ребенком, оказывает сильное влияние на его психику, и это влияние, конечно же, отрицательное. «Если ребенок видит, что конфликты решаются кулаками, он начинает считать это нормой», - пояснила прокурор.

Она подчеркнула, что для освобождения общества от насилия важно в первую очередь защищать детей и помогать им выбираться из насильственной среды. Каждый житель Эстонии обязан сообщать о детях, нуждающихся в помощи, в местные органы опеки или по телефону детской помощи 116 111.