Куда пойти в Ида-Вирумаа в воскресенье, 22 декабря?

КУЛЬТУРА

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 11.00 - премьера: "Seitse pöialpoissi" / "Семь гномов", танцевальный спектакль танцевальной студии "Viis Tähte" и танцевального коллектива "Ритм". После спектакля - игровая программа для детей. Представление подходит для детей с трех лет. Билет - 10-11,60 евро.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 11.00 - "Новый год в Ругодиве": новогодний спектакль "Секретное приключение" и праздник у елки "Три медведицы". В празднике участвуют танцевальная студия "Step Up", вокально-танцевальная студия "Шанс", театральные студии "Комиксы" и "Плюс". Билет - 6 евро.

* В Нарва-Йыэсуу в "Narva-Jõesuu Medical SPA" в 12.00 - "Зимней сказочной порой", детский спектакль театра "Туулевески".

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт "Rock'n'roll-jõulud!" / "Радуйся, мир! Рождественский рок-н-ролл!". Выступают Сюнни Вальтри, Таня Михайлова-Саар, Андрус Казесалу и др. Вход бесплатный.

РАЗНОЕ

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 13.00 и 18.00 - "Frozen, или Магическое путешествие в царство льда", танцевальный спектакль для всей семьи детского театра танца "Polly". Билет - 16,20 евро.

СПОРТ

​​* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - Турнир рождественского гуся по петанку; дуплет.

* В Вокаском Доме спорта в 13.00 - народная лига по футзалу: ФК "Sinigal" - ФК "Viru Energy".