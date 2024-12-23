Спасательный департамент: рождественский ужин может стать причиной пожара

"Под рукой всегда должны быть средства для тушения огня, такие как противопожарные коврики или огнетушители. Главное помнить, что горящий жир нельзя тушить водой - она только усилит огонь, разлетевшись по кухне", - напоминает Спасательный департамент накануне праздников.

При использовании свечей нужно убедиться, что они надежно установлены вдали от легковоспламеняющихся материалов.

При украшении елки Спасательный департамент рекомендует отказаться от настоящих свечей - они могут быть ненадежными, и риск происшествий слишком велик. Лучше использовать электрические огоньки, но и их не стоит оставлять без присмотра.

В холодное время года, при использовании печи, плиты или камина, нужно позаботиться о том, чтобы рядом не было горючих материалов, а огонь не остался без контроля. "Также убедитесь, что датчики дыма и угарного газа в вашем доме работают исправно. Соблюдая правила безопасности, можно предотвратить многие несчастные случаи. Если же что-то пошло не так, и нужна срочная помощь, не стесняйтесь звонить по номеру 112!" - говорится в пресс-сообщении департамента.

Соблюдая эти простые рекомендации, каждый из нас может сделать Рождество безопасным и приятным:

• Проверьте, чтобы ваши датчики дыма и угарного газа были чистыми и в рабочем состоянии. Работоспособность можно проверить нажатием на тестовую кнопку.

• Пища готовится сама, но чтобы избежать подгорания, следите за процессом.

• При украшении елки используйте электрические свечи, а не настоящие, и проверяйте их на исправность. Не оставляйте их горящими на ночь.

• Горящие свечи никогда не ставьте рядом с легковоспламеняющимися материалами и не оставляйте без присмотра.

• Не оставляйте открытый огонь в камине без присмотра, чтобы избежать пожара от искры.

• Используйте пиротехнику только в специально отведенных безопасных местах. Инструкции по использованию можно найти на упаковке.

• Не перегружайте электросеть, чтобы избежать короткого замыкания. Используйте только исправные электрические приборы.