В пятницу, 20 декабря, женщине, проживающей в Кохтла-Ярве, позвонил преступник, который представился ее дочерью и сообщил, что стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором кто-то пострадал.
Мошенники выманили у жительницы Кохтла-Ярве тридцать тысяч евро
Чтобы избежать неприятностей, пострадавшему придется оплатить дорогостоящую операцию. У женщины запросили 30 000 евро, за которыми пришлют контактное лицо. К двери подошел мужчина, чтобы забрать деньги, которому женщина передала деньги. Полиция задержала 17-летнего молодого человека как подозреваемого в совершении преступления.