СВОДКА ЗА ВЫХОДНЫЕ В Алутагузе автомобиль сбил лося

Также в пятницу пожилая женщина с улицы Олеви Ярвеского района Кохтла-Ярве сообщила, что в комнате пищит датчик углекислого газа. Спасатели проверили квартиру и выяснили, что датчик начал пищать из-за низкого заряда батареи.

О срабатывании детектора дыма в многоквартирном доме в пятницу также сообщили из Нарвы. Однако речь шла о пригорании еды в доме на улице Линда. Опасность была устранена, квартира и подъезд проветрились.

В субботу 21 декабря стало известно, что на кухне над плитой на улице Солдина в Нарве загорелся воздухоочиститель. Помещение было задымлено, и жители пытались потушить огонь самостоятельно. К моменту прибытия спасателей огонь потух. Спасатели проверили помещение, убедившись, что опасности больше нет. Пожар на кухне, вероятно, начался из-за неисправности двигателя вытяжного вентилятора.

В субботу вечером поступило сообщение о пожаре на свалке села Уикала муниципалитета Тойла. Пожар на небольшой территории был оперативно потушен. На следующий день место пожара было раскопано и открытого горения больше не было.

Поздним вечером в субботу на улице Кеск в Силламяэ послышался сигнал дымовой сигнализации. Дыма и признаков огня не было. Однако спасатели выяснили, что на улице пищит фонарь велосипеда.