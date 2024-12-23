В пятницу вечером центр тревоги Спасательного департамента поступило сообщение о том, что в деревне Вяйке-Пунгерья волости Алутагузе автомобиль сбил лося. Находившиеся в машине люди не пострадали. Спасатели устранили угрозу возгорания автомобиля и наладили движение на месте происшествия. Лось погиб, и машина стала неуправляемой.
СВОДКА ЗА ВЫХОДНЫЕ ⟩ В Алутагузе автомобиль сбил лося
Также в пятницу пожилая женщина с улицы Олеви Ярвеского района Кохтла-Ярве сообщила, что в комнате пищит датчик углекислого газа. Спасатели проверили квартиру и выяснили, что датчик начал пищать из-за низкого заряда батареи.
О срабатывании детектора дыма в многоквартирном доме в пятницу также сообщили из Нарвы. Однако речь шла о пригорании еды в доме на улице Линда. Опасность была устранена, квартира и подъезд проветрились.
В субботу 21 декабря стало известно, что на кухне над плитой на улице Солдина в Нарве загорелся воздухоочиститель. Помещение было задымлено, и жители пытались потушить огонь самостоятельно. К моменту прибытия спасателей огонь потух. Спасатели проверили помещение, убедившись, что опасности больше нет. Пожар на кухне, вероятно, начался из-за неисправности двигателя вытяжного вентилятора.
В субботу вечером поступило сообщение о пожаре на свалке села Уикала муниципалитета Тойла. Пожар на небольшой территории был оперативно потушен. На следующий день место пожара было раскопано и открытого горения больше не было.
Поздним вечером в субботу на улице Кеск в Силламяэ послышался сигнал дымовой сигнализации. Дыма и признаков огня не было. Однако спасатели выяснили, что на улице пищит фонарь велосипеда.
Утром в воскресенье в центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартире на улице Карья в Нарве заработал детектор угарного газа. Окна в квартире были открыты. Оказалось, что кухонная вытяжка не могла выводить достаточно дыма во время приготовления пищи. Помещения проветривались, жильцы чувствовали себя хорошо.
Днем 22 декабря поступило сообщение о том, что на улице Метсапарги в Ярвеском районе Кохтла-Ярве микроволновая печь начала дымить и ее не удалось выключить. Жильцы покинули квартиру. Спасатели устранили опасность и проветрили помещения. Никто не пострадал.
В воскресенье также сообщили о том, что на подземном этаже девятиэтажного жилого дома по улице Раху в Нарвасе загорелся мусорный контейнер. Жители дома вытащили контейнер наружу до прибытия спасательной команды. Пожар был потушен. Спасатели открыли люк в крыше дома, чтобы проветрить лестничную клетку. Пожар мог начаться из-за брошенного в контейнер окурка.
22 декабря в 21:44 в центр тревоги поступил звонок о том, что в ванной на Таллиннском шоссе в Нарве начал работать датчик угарного газа. Жительница открыла окна в квартире и вышла из квартиры вместе с ребенком. Спасатели пояснили, что в ванной скопился угарный газ, поскольку к газовому прибору не было доступа свежего воздуха. Состояние жителей проверили сотрудники скорой помощи, с ними все в порядке. Спасатели также провели консультирование на дому.