В комментарии, данном изданию Eesti Ekspress по телефону из тюрьмы, Петерсон сказал, что пребывание за границей формального лидера партии подрывало ее авторитет.

- Мы говорили ему, что, находясь в России, которая является страной-агрессором, - он для партии как гиря на ноге пловца. Мы ведь не знаем, кто ему там в России дает указания или шепчет на ухо, - сказал обвиняемый в госизмене Петерсон.

По его словам, пока Россия остается агрессором, не может быть никакого сотрудничества. "Мы все же являемся носителями западных ценностей", - добавил Петерсон изданию Eesti Ekspress.

Олег Иванов покинул ряды созданной им партии 13 декабря. На прошлых выборах в Рийгикогу году он набрал 2699 голосов, но не прошел в парламент.