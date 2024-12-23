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Айво Петерсон: Мы являемся носителями западных ценностей (1)

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Айво Петерсон на заседании суда. Февраль 2024.
Айво Петерсон на заседании суда. Февраль 2024. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Комментируя выход сооснователя партии Koos Олега Иванова из партии, его бывший однопартиец Айво Петерсон, обвиненный в госизмене, сказал, что партия давно уговаривала Олега уйти в тень.

В комментарии, данном изданию Eesti Ekspress по телефону из тюрьмы, Петерсон сказал, что пребывание за границей формального лидера партии подрывало ее авторитет. 

- Мы говорили ему, что, находясь в России, которая является страной-агрессором, - он для партии как гиря на ноге пловца. Мы ведь не знаем, кто ему там в России дает указания или шепчет на ухо, - сказал обвиняемый в госизмене Петерсон.  

По его словам, пока Россия остается агрессором, не может быть никакого сотрудничества. "Мы все же являемся носителями западных ценностей", - добавил Петерсон изданию Eesti Ekspress.

Олег Иванов покинул ряды созданной им партии 13 декабря. На прошлых выборах в Рийгикогу году он набрал 2699 голосов, но не прошел в парламент.

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