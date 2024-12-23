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В Эстонии предложили увеличить квоту на добычу тюленей

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Тюлень.
Тюлень. Фото: Urmas Luik

По оценке Министерства по делам регионов, благоприятным размером популяции серых тюленей является 3500 особей, а к настоящему моменту эта популяция превысила 6000. Поэтому министерство предложило увеличить квоту на добычу серого тюленя с нынешнего одного процента до пяти процентов в будущем.

Как пишет rus.err, тюлени причиняют растущий ущерб рыбным ресурсам и рыболовным снастям. На данный момент министерство предложило увеличить квоту только до трех процентов.​

В минрегионов сообщили, что Эстония сотрудничает с Финляндией и Швецией на уровне ЕС, чтобы добиться увеличения добычи тюленей и создать условия для коммерческой реализации полученной из них продукции.

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