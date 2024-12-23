В Эстонии предложили увеличить квоту на добычу тюленей

По оценке Министерства по делам регионов, благоприятным размером популяции серых тюленей является 3500 особей, а к настоящему моменту эта популяция превысила 6000. Поэтому министерство предложило увеличить квоту на добычу серого тюленя с нынешнего одного процента до пяти процентов в будущем.