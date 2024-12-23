Суд приговорил к условному заключению мужчину, который возле своего дома напал на полицейского

Обвинение, представленное Вируской районной прокуратурой, касалось инцидента, произошедшего в ноябре 2023 года в волости Алутагузе, который начался со строительства высоковольтных линий, против чего Маргус возражал, поскольку линии пересекали его собственность.

Накануне события Маргус позвонил в центр тревоги и сообщил, что на его участке ведутся несанкционированные строительные работы. В своей речи Маргус потребовал от властей прекратить свою деятельность в течение 24 часов. Если этого не произойдет, Маргус пообещал решить проблему сам. В полиции уточнили, что, хотя спор по поводу строительства линий существует, строительство не признано незаконным.

На следующий день после того, как Маргус позвонил в центр тревоги, строители вызвали полицию на территорию Маргуса. Маргусу еще раз объяснили, что повреждение линии является правонарушением, но Маргус их не послушал. Полицейские увидели, как во время строительных работ Маргус привязал веревкой к земле протянутый над его имуществом кабель, чтобы строительные работы не могли продолжаться, и позволили перерезать кабель.

Полицейские вошли в дом и попросили мужчину пойти с ними. Маргус не подчинился приказу полицейских, разозлился и в конце концов напал на одного из полицейских, причинив ему легкие травмы. Маргуса задержали и против него возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

- Этот случай является крайним примером того, как далеко может зайти спор. Если возник спор о том, имеет ли кто-то право на что-то сделать, его следует обсуждать в суде, не причиняя вреда чужому имуществу и тем более не борясь с прибывшими на мероприятие сотрудниками полиции. Насилие не дает решения, а усугубляет проблему, - пояснил районный прокурор Вируской окружной прокуратуры Пауль Пикма, по мнению которого, вынесенное в ходе процесса решение также подтверждает эту точку зрения.

Решение Вирумааского суда, опубликованное 20 декабря, пока не вступило в силу.