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До конца Рождества поездки в поездах Elron для Дедов Морозов будут бесплатными

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Дед Мороз на Петровской площади в Нарве.
Дед Мороз на Петровской площади в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Narva linn

С 23 по 26 декабря для Дедов Морозов вводится бесплатный проезд на поездах Elron на всех маршрутах​.

Как сообщили в компании, это сделано для того, чтобы Деды Морозы смогли быстро и безопасно приехать в гости к детям.

Правом бесплатного проезда смогут воспользоваться Деды Морозы в полном облачении, то есть в традиционной красной шубе и красной шапке. Также у них должна быть длинная и пышная белая борода.

Подобная практика существовала в поездах Elron и в прошлые годы во время рождественских праздников.

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