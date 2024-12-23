До конца Рождества поездки в поездах Elron для Дедов Морозов будут бесплатными

Как сообщили в компании, это сделано для того, чтобы Деды Морозы смогли быстро и безопасно приехать в гости к детям.

Правом бесплатного проезда смогут воспользоваться Деды Морозы в полном облачении, то есть в традиционной красной шубе и красной шапке. Также у них должна быть длинная и пышная белая борода.

Подобная практика существовала в поездах Elron и в прошлые годы во время рождественских праздников.