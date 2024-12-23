Таллиннский окружной суд отменил постановление о приостановке разрешения на отстрел волков, сообщает rus.err.
Суд отменил запрет на отстрел волков
Таллиннский окружной суд 23 декабря удовлетворил жалобу Департамента окружающей среды и отменил вынесенное 3 декабря постановление Таллиннского административного суда, на основании которого на время судебного разбирательства был приостановлен отстрел волков.
Департамент оспорил постановление, которое приостанавливало разрешение на отстрел 90 особей в охотничий сезон 2024/2025 годов.
По оценке окружного суда, численность волков в Эстонии в последние годы возросла и при определении объемов отстрела департамент руководствовался научно доказанными данными.
Решение окружного суда окончательное и обжалованию не подлежит.