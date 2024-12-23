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Суд отменил запрет на отстрел волков

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Количество случаев причинения ущерба и число задранных домашних животных в Эстонии в значительной мере зависят от размеров популяции волков.
Количество случаев причинения ущерба и число задранных домашних животных в Эстонии в значительной мере зависят от размеров популяции волков. Фото: RMK Elistvere loomapark

Таллиннский окружной суд отменил постановление о приостановке разрешения на отстрел волков, сообщает rus.err.

Таллиннский окружной суд 23 декабря удовлетворил жалобу Департамента окружающей среды и отменил вынесенное 3 декабря постановление Таллиннского административного суда, на основании которого на время судебного разбирательства был приостановлен отстрел волков.

Департамент оспорил постановление, которое приостанавливало разрешение на отстрел 90 особей в охотничий сезон 2024/2025 годов. 

По оценке окружного суда, численность волков в Эстонии в последние годы возросла и при определении объемов отстрела департамент руководствовался научно доказанными данными.

Решение окружного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

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