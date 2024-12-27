В начале 2025 года вступят в силу изменения в системе социального страхования

Изменения в правилах сообщения о ребенке, нуждающемся в помощи или находящемся в опасности

В соответствии с Законом о защите детей (§ 27 LasteKS) все граждане уже обязаны сообщать о детях, нуждающихся в помощи или находящихся в опасности. Сообщение должно быть передано либо сотруднику службы защиты детей местного самоуправления, на детский телефон доверия 116111, либо, в случае ребенка в опасности, на экстренный номер 112. 11 декабря 2024 года Рийгикогу принял поправку к Закону о защите детства, в которой в § 271 дополнительно указываются лица, работающие с детьми. Эти лица, в силу своей профессиональной деятельности, компетенций и должностных обязанностей, обладают возможностью и профессиональными навыками для выявления потенциальных потребностей ребенка в помощи. От них ожидается более активное участие в сообщении о таких случаях.

Перевод области поддержки родительства из Института развития здоровья в Департамент социального страхования

С 1 января вступает в силу поправка к Закону о защите детства (LasteKS), которая определяет роль и задачи Департамента социального страхования в реализации и выполнении мероприятий, поддерживающих родительство. Эта поправка позволяет более эффективно использовать ресурсы как для поддержки родительства, так и для оказания более широкой помощи детям и семьям, направляя больше средств на профилактическую деятельность и уменьшая необходимость устранять последствия. Изменение основывается на рабочем плане правительства, в рамках которого была разработана межведомственная программа поддержки родительства на 2024–2030 годы. В этом документе определены направления поддержки родительства на ближайшие шесть лет, включая предложение о переводе сферы родительства из Института развития здоровья в ведение Департамента социального страхования с 01.01.2025. Перевод обусловлен тем, что департамент уже выполняет функции национальной службы защиты детей. Это делает логичным, чтобы именно департамент координировал выполнение профилактических мероприятий, создавая целостную систему. В результате перевода деятельности, ранее распределенной между различными учреждениями, в департаменте будет сформирована единая услуга. Работой по поддержке родительства в департаменте займется отдел детского благополучия.