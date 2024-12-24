По сравнению с бюджетом 2024 года доходы Кассы здоровья в 2025 году сократятся на 52,6 миллиона евро, в то время как расходы вырастут на 138,1 миллиона евро. Вместе с тем в государственном бюджете на медицину будет выделено на 102,5 миллиона евро больше, чем в 2024 году, что позволит ввести ряд новых услуг.
С нового года Касса здоровья вводит ряд новых услуг
- Для обеспечения доступности семейной медицины мы продлим надбавку за дополнительную медсестру на год. Мы также изменим условия выплаты базового финансирования семейным врачам с числом пациентов менее 1200, чтобы сократить количество списков ниже минимального уровня в регионах, где это не оправдано численностью населения, - рассказала руководитель отдела медицинских услуг Кассы здоровья Лийз Круус.
Расширятся услуги телефонной консультации семейных врачей: онлайн-консультации станут доступны для всех, а время работы службы на английском языке увеличится. С 2025 года в нескольких сельских районах будет опробовано приложение "цифровой коллега" в семейной медицине, что позволит решать легкие медицинские вопросы дистанционно, без очного приема врача.
Услуги сестринского ухода станут более доступными. С нового года Касса здоровья начнет оплачивать медицинские услуги, предоставляемые по направлению специалиста по сестринскому делу. Также снизится доля личного участия в стационарном сестринском уходе с 15% до 10%. Кроме того, Касса здоровья возьмет на себя финансирование медицинских услуг в круглосуточных специальных учреждениях ухода вне дома.
Профилактическая услуга по предотвращению заболеваний полости рта в стоматологии благодаря передвижным стоматологическим кабинетам будет доступна в школах и детских садах. С 2025 года стоматологи смогут использовать услугу электронной консультации с врачами-специалистами для получения рекомендаций по вопросам здоровья полости рта в связи с другими заболеваниями.
В специализированной медицинской помощи мы начнем финансировать такие новые услуги, как высокоразрешающая манометрия пищевода, фотодинамическая терапия кожных заболеваний, устройства для аспирации тромбов легочной артерии и групповые сеансы логопедической терапии. Среди этих услуг спасительной и инновационной является устройство для аспирации тромбов легочной артерии, которое можно использовать, если внутривенный тромболизис противопоказан.
- С 2025 года мы начнем более целенаправленную организацию паллиативной помощи, добавив в список такие услуги, как паллиативный койко-день, услуги координатора, специалиста и план лечения. Эти услуги сначала станут доступны в рамках пилотного проекта, в ходе которого мы оценим их внедрение и спланируем системную организацию по всей Эстонии, - сказала Круус.
В 2025 году будет внедрен общенациональный стандарт лечения инсульта, который обязаны соблюдать все партнеры Кассы здоровья. "Стандарт предусматривает специальные показатели качества, и мы планируем добавить в процесс лечения компонент оплаты, основанной на результатах, по которому медицинские учреждения будут получать оплату за достижение согласованных показателей. В 2025 году мы также включили в список более высокооплачиваемый койко-день для лечения инсульта, поскольку существующая ставка за койко-день в отделении внутренних болезней не покрывает затраты на предоставление услуги", - рассказала руководитель отдела медицинских услуг Кассы здоровья.
В новом году будут также расширены условия компенсации койко-дней для родителей и опекунов детей, находящихся в больнице, чтобы лучше учитывать потребности в здоровье ребенка.