С нового года Касса здоровья вводит ряд новых услуг

- Для обеспечения доступности семейной медицины мы продлим надбавку за дополнительную медсестру на год. Мы также изменим условия выплаты базового финансирования семейным врачам с числом пациентов менее 1200, чтобы сократить количество списков ниже минимального уровня в регионах, где это не оправдано численностью населения, - рассказала руководитель отдела медицинских услуг Кассы здоровья Лийз Круус.

Расширятся услуги телефонной консультации семейных врачей: онлайн-консультации станут доступны для всех, а время работы службы на английском языке увеличится. С 2025 года в нескольких сельских районах будет опробовано приложение "цифровой коллега" в семейной медицине, что позволит решать легкие медицинские вопросы дистанционно, без очного приема врача.

Услуги сестринского ухода станут более доступными. С нового года Касса здоровья начнет оплачивать медицинские услуги, предоставляемые по направлению специалиста по сестринскому делу. Также снизится доля личного участия в стационарном сестринском уходе с 15% до 10%. Кроме того, Касса здоровья возьмет на себя финансирование медицинских услуг в круглосуточных специальных учреждениях ухода вне дома.

Профилактическая услуга по предотвращению заболеваний полости рта в стоматологии благодаря передвижным стоматологическим кабинетам будет доступна в школах и детских садах. С 2025 года стоматологи смогут использовать услугу электронной консультации с врачами-специалистами для получения рекомендаций по вопросам здоровья полости рта в связи с другими заболеваниями.