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В ноябре инфляция в Эстония была одной из самых высоких в ЕС

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Продуктовая корзина.
Продуктовая корзина. Фото: Prisma Peremarket AS

Согласно окончательным данным статистической службы Евросоюза "Евростат", годовая средняя инфляция в ЕС в ноябре составила 2,5 процента.  В Эстонии этот показатель стал одним из самых высоких - 3,8 процента.​

Как передает rus.err, cамые высокие годовые темпы инфляции зафиксировали в Румынии (5,4%), Бельгии (4,8%) и Хорватии (4%). Далее следовали Венгрия, Польша (по 3,9%), Эстония и Нидерланды (по 3,8%).

Самые низкие годовые показатели инфляции в ноябре были зарегистрированы в Ирландии (0,7%), Люксембурге и Литве (по 1,1%).

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