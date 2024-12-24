Согласно окончательным данным статистической службы Евросоюза "Евростат", годовая средняя инфляция в ЕС в ноябре составила 2,5 процента. В Эстонии этот показатель стал одним из самых высоких - 3,8 процента.
В ноябре инфляция в Эстония была одной из самых высоких в ЕС
Как передает rus.err, cамые высокие годовые темпы инфляции зафиксировали в Румынии (5,4%), Бельгии (4,8%) и Хорватии (4%). Далее следовали Венгрия, Польша (по 3,9%), Эстония и Нидерланды (по 3,8%).
Самые низкие годовые показатели инфляции в ноябре были зарегистрированы в Ирландии (0,7%), Люксембурге и Литве (по 1,1%).