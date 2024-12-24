В 2024 году число погибших в дорожных происшествиях превысило показатели прошлых лет. В полиции напоминают о том, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начиная с 1,5 промилле всегда наказывается в уголовном порядке.
Полиция напоминает об уголовной ответственности за управление машиной в пьяном виде
"Алкоголь и управление транспортным средством несовместимы - такой шаг может стоить жизни и здоровья. В этом году пьяные водители стали причиной почти сотни аварий с пострадавшими. Не допускайте пьяных к управлению автомобилем, а если заметите на дороге подозрительный стиль вождения, обязательно звоните по номеру 112", - напоминают работники полиции.
В период праздников водителей просят сохранять спокойствие за рулем, планировать больше времени на поездки и уважать других участников движения. "Каждый может внести свой вклад, чтобы все благополучно добрались до пункта назначения", - убеждены в полиции.
Полиция также напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.
В этом году в результате ДТП на дорогах Эстонии погибли 69 человек. Это на 10 больше, чем за весь 2023 год.