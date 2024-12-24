Если в понедельник в Ида-Вирумаа земля еще была черной и грязной, то к утру сочельника начавшийся вечером снегопад окрасил землю в белый цвет как в уездном центре Йыхви, так и в сельской местности.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Начавшийся в понедельник вечером снегопад подарил жителям Ида-Вирумаа рождественское настроение
По данным метеослужбы, толщина снежного покрова в Йыхви достигла трех сантиметров в восемь часов утра во вторник. В Хаанья выпало пять сантиметров снега.
Снежный ковер долго не прослужит. По данным метеослужбы, во вторник температура в Ида-Вирумаа останется около нуля. Но к среде в четверг ожидается четыре градуса и пять градусов, а также дождь.