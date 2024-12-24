ФОТО И ВИДЕО Начавшийся в понедельник вечером снегопад подарил жителям Ида-Вирумаа рождественское настроение

По данным метеослужбы, толщина снежного покрова в Йыхви достигла трех сантиметров в восемь часов утра во вторник. В Хаанья выпало пять сантиметров снега.

Снежный ковер долго не прослужит. По данным метеослужбы, во вторник температура в Ида-Вирумаа останется около нуля. Но к среде в четверг ожидается четыре градуса и пять градусов, а также дождь.