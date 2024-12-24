По итогам прошлой недели, на учете в Кассе по безработице стояли 48 475 человек, из которых 7231 человек - в Ида-Вирумаа, пишет rus.err.
Безработица в Ида-Вирумаа медленно растет
Общее количество увеличилось за неделю на 380 человек, а в Ида-Вирумаа рост составил одну десятую процента - с 12,5 до 12,6 процентов от работоспособного населения. В самом северо-востоном уезде этот процент по-прежнему является самым выским по стране.
В то же время по сравнению с данными прошлого года, общее количество безработных на семь процентов ниже.