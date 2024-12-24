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Безработица в Ида-Вирумаа медленно растет

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Бюро обслуживания Кассы страхования от безработицы в Ида-Вирумаа.
Бюро обслуживания Кассы страхования от безработицы в Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

По итогам прошлой недели, на учете в Кассе по безработице стояли 48 475 человек, из которых 7231 человек - в Ида-Вирумаа, пишет rus.err.​

Общее количество увеличилось за неделю на 380 человек, а в Ида-Вирумаа рост составил одну десятую процента - с 12,5 до 12,6 процентов от работоспособного населения. В самом северо-востоном уезде этот процент по-прежнему является самым выским по стране.

В то же время по сравнению с данными прошлого года, общее количество безработных на семь процентов ниже. 

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