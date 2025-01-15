ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА Звезды предпринимательства Ида-Вирумаа

Одним из номинантов в категории "Предпринимательская деятельность Ида-Вирумаа - 2024" стал "Gren Viru", который при организации центрального отопления в Ида-Вирумаа активно искал решения и инвестировал, а также предлагал зеленые энергорешения. Предприятие движется в том направлении, чтобы центральное отопление и центральное охлаждение образовали единую энергосистему.

Руководитель и владелец отмеченного наградой за успешное развитие зеленого направления в Ида-Вирумаа "Waldchnep" Ааре Пихельгас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Награду за успешное развитие зеленого направления получило отечественное предприятие "Waldchnep" со 130 сотрудниками, которое уже 18 лет выпускает в Нарве электромоторы, электрогенераторы и трансформаторы, построило собственный парк солнечных панелей, производит чистую энергию в том же объеме, в котором потребляет предприятие, что позволяет сказать, что его производство климатически нейтральное.

"Waldchnep" расширяет свою деятельность в Нарве и строит новое производственное здание с энергетическим классом "А". Спрос на электродвигатели увеличивается и вся продукция уходит на внешний рынок.

Награду "Малого предприятия года" приняла член правления ТОО "Algus" Диана Луптова. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Звание малого предприятия года досталось предоставляющему переводческие услуги ТОО "Algus", которое является давним партнером-переводчиком для многих предприятий и учреждений со всего Ида-Вирумаа, а также из-за пределов уезда. Предприятие инвестировало в современную переводческую технику.

Награду за лучшее использование европейских денег в Ида-Вирумаа в 2024 году принимал проектный руководитель создающего в Нарве завод магнитов "NPM Narva" Айвар Вирунен. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

За лучшее использование европейских денег был отмечен построивший завод магнитов "NPM Narva", уже сумевший, получив пособие из фонда справедливого перехода для поддержки крупных инвестиций, построить новый завод.

Награда в категории "Предприимчивое дело молодежи Ида-Вирумаа" досталась команде проекта "Создание квест-комнаты в помещениях склада взрывчатки Эстонского шахтного музея". Номинантами в этой категории стали мини-фирма "Amigurumi" и ученическая фирма "RRKott". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik