ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА Звезды предпринимательства Ида-Вирумаа

В Ида-Вирумаа премии за достижение в области предпринимательства нынче удостоилось АО "HANZA Mechanics Narva", расширившее производство в Нарвском промышленном парке, где создало новое производственное подразделение.
Победители конкурса предприятий и некоммерческих объединений Ида-Вирумаа
"Ida-Viru Äritegu 2024" / "Предпринимательская деятельность Ида-Вирумаа - 2024"
- "HANZA Mechanics Narva"
Номинанты: "Waldchnep OÜ" и "Gren Viru"
"Ida-Viru Väikeettevõte 2024" / "Малое предприятие Ида-Вирумаа - 2024"
- "Algus OÜ"
Номинанты: "SKW Eesti OÜ" и "Alex Kohvik OÜ"
"Ida-Viru Noorte Ettevõtlik Tegu 2024" / "Предприимчивое дело молодежи Ида-Вирумаа - 2024"
- Команда проекта "Создание квест-комнаты на складе взрывчатых веществ Эстонского шахтного музея" (в составе: Анетте Тинт, Анни Трийн Салван, Мерибель Пийрсон, Бритта Элийзе Асток, Лизан Сёэт, Эллен Каролина Рооден, Грегор Мянни)
Номинанты: ученическая фирма "RRKott", мини-фирма "Amigurumi"
"Ida-Viru Rohepöörde Tegu 2024" / "Успешное развитие зеленого направления Ида-Вирумаа - 2024"
- "Waldchnep OÜ"
Номинанты: "Gren Viru AS" и "Oksila OÜ"
"Ida-Viru Eurorahade Rakendaja 2024" / "Использование европейских денег в Ида-Вирумаа - 2024"
- "NPM Narva"
Номинанты: НКО "Tuletorn" и ЦУ "Aidu Veespordikeskus"
"Ida-Viru Kohaliku Omaalgatuse Programmi Tegu 2024" / "Свершение в области программы местных инициатив в Ида-Вирумаа - 2024"
- НКО "Iisaku Noorte Klubi"
Номинанты: НКО "Maarahvaselts Vanatare" и НКО "Püssi Linna Selts"
"Ida-Viru Kodanikuühendus 2024" / "Гражданское объединение Ида-Вирумаа - 2024"
- НКО "Ida Südamete Soojus"
Номинанты: НКО "Soonurme Külaselts" и НКО "LoTAS"
"Ida-Viru Tegus Kodanik 2024" / "Активный гражданин Ида-Вирумаа - 2024"
- Маарья-Лийза Лепсалу
Номинанты: Мартин Тикк и Владимир Высоцкий
Спецпремия в области культуры и туризма
- "Tartu Uus Teater"
Дочернее предприятие имеющего шведские корни международного концерна "HANZA Operations AB" - это современное и высокотехнологичное металлообрабатывающее предприятие, постоянно расширяющее свою производственную деятельность в Нарве. Предприятие выпускает очень разную продукцию для предприятий различных областей, начиная с сектора логистики и заканчивая энергетикой, а также продает большую часть своей продукции на внешних рынках. Предприятие обеспечивает работой более 260 человек. В течение последних четырех лет количество работников выросло примерно на сто.