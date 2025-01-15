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ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА Звезды предпринимательства Ида-Вирумаа

Награду "Предпринимательская деятельность Ида-Вирумаа - 2024" на церемонии, проходившей на мызе Сака, принял руководитель нарвского подразделения "HANZA Mechanics" Юхан Терасмаа (слева). В качестве номинантов в этой категории за свои бизнес-достижения были отмечены "Waldchnep", владельцем и исполнительным руководителем которого является Ааре Пихельгас, и "Gren Viru", который на церемонии представляли члены правления Марго Кюлаотс и Андрес Клаасмяги. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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В Ида-Вирумаа премии за достижение в области предпринимательства нынче удостоилось АО "HANZA Mechanics Narva", расширившее производство в Нарвском промышленном парке, где создало новое производственное подразделение.

Победители конкурса предприятий и некоммерческих объединений Ида-Вирумаа

"Ida-Viru Äritegu 2024" / "Предпринимательская деятельность Ида-Вирумаа - 2024"

  • "HANZA Mechanics Narva"

Номинанты: "Waldchnep OÜ" и "Gren Viru"

"Ida-Viru Väikeettevõte 2024" / "Малое предприятие Ида-Вирумаа - 2024"

  • "Algus OÜ"

Номинанты: "SKW Eesti OÜ" и "Alex Kohvik OÜ"

"Ida-Viru Noorte Ettevõtlik Tegu 2024" / "Предприимчивое дело молодежи Ида-Вирумаа - 2024"

  • Команда проекта "Создание квест-комнаты на складе взрывчатых веществ Эстонского шахтного музея" (в составе: Анетте Тинт, Анни Трийн Салван, Мерибель Пийрсон, Бритта Элийзе Асток, Лизан Сёэт, Эллен Каролина Рооден, Грегор Мянни)

Номинанты: ученическая фирма "RRKott", мини-фирма "Amigurumi"

"Ida-Viru Rohepöörde Tegu 2024" / "Успешное развитие зеленого направления Ида-Вирумаа - 2024"

  • "Waldchnep OÜ"

Номинанты: "Gren Viru AS" и "Oksila OÜ"

"Ida-Viru Eurorahade Rakendaja 2024" / "Использование европейских денег в Ида-Вирумаа - 2024"

  • "NPM Narva"

Номинанты: НКО "Tuletorn" и ЦУ "Aidu Veespordikeskus"

"Ida-Viru Kohaliku Omaalgatuse Programmi Tegu 2024" / "Свершение в области программы местных инициатив в Ида-Вирумаа - 2024"

  • НКО "Iisaku Noorte Klubi"

Номинанты: НКО "Maarahvaselts Vanatare" и НКО "Püssi Linna Selts"

"Ida-Viru Kodanikuühendus 2024" / "Гражданское объединение Ида-Вирумаа - 2024"

  • НКО "Ida Südamete Soojus"

Номинанты: НКО "Soonurme Külaselts" и НКО "LoTAS"

"Ida-Viru Tegus Kodanik 2024" / "Активный гражданин Ида-Вирумаа - 2024"

  • Маарья-Лийза Лепсалу

Номинанты: Мартин Тикк и Владимир Высоцкий

Спецпремия в области культуры и туризма

  • "Tartu Uus Teater"

Дочернее предприятие имеющего шведские корни международного концерна "HANZA Operations AB" - это современное и высокотехнологичное металлообрабатывающее предприятие, постоянно расширяющее свою производственную деятельность в Нарве. Предприятие выпускает очень разную продукцию для предприятий различных областей, начиная с сектора логистики и заканчивая энергетикой, а также продает большую часть своей продукции на внешних рынках. Предприятие обеспечивает работой более 260 человек. В течение последних четырех лет количество работников выросло примерно на сто.

Одним из номинантов в категории "Предпринимательская деятельность Ида-Вирумаа - 2024" стал "Gren Viru", который при организации центрального отопления в Ида-Вирумаа активно искал решения и инвестировал, а также предлагал зеленые энергорешения. Предприятие движется в том направлении, чтобы центральное отопление и центральное охлаждение образовали единую энергосистему. 

Руководитель и владелец отмеченного наградой за успешное развитие зеленого направления в Ида-Вирумаа "Waldchnep" Ааре Пихельгас.
Руководитель и владелец отмеченного наградой за успешное развитие зеленого направления в Ида-Вирумаа "Waldchnep" Ааре Пихельгас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Награду за успешное развитие зеленого направления получило отечественное предприятие "Waldchnep" со 130 сотрудниками, которое уже 18 лет выпускает в Нарве электромоторы, электрогенераторы и трансформаторы, построило собственный парк солнечных панелей, производит чистую энергию в том же объеме, в котором потребляет предприятие, что позволяет сказать, что его производство климатически нейтральное.

"Waldchnep" расширяет свою деятельность в Нарве и строит новое производственное здание с энергетическим классом "А". Спрос на электродвигатели увеличивается и вся продукция уходит на внешний рынок. 

Награду "Малого предприятия года" приняла член правления ТОО "Algus" Диана Луптова.
Награду "Малого предприятия года" приняла член правления ТОО "Algus" Диана Луптова. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Звание малого предприятия года досталось предоставляющему переводческие услуги ТОО "Algus", которое является давним партнером-переводчиком для многих предприятий и учреждений со всего Ида-Вирумаа, а также из-за пределов уезда. Предприятие инвестировало в современную переводческую технику. 

Награду за лучшее использование европейских денег в Ида-Вирумаа в 2024 году принимал проектный руководитель создающего в Нарве завод магнитов "NPM Narva" Айвар Вирунен.
Награду за лучшее использование европейских денег в Ида-Вирумаа в 2024 году принимал проектный руководитель создающего в Нарве завод магнитов "NPM Narva" Айвар Вирунен. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

За лучшее использование европейских денег был отмечен построивший завод магнитов "NPM Narva", уже сумевший, получив пособие из фонда справедливого перехода для поддержки крупных инвестиций, построить новый завод. 

Награда в категории "Предприимчивое дело молодежи Ида-Вирумаа" досталась команде проекта "Создание квест-комнаты в помещениях склада взрывчатки Эстонского шахтного музея". Номинантами в этой категории стали мини-фирма "Amigurumi" и ученическая фирма "RRKott".
Награда в категории "Предприимчивое дело молодежи Ида-Вирумаа" досталась команде проекта "Создание квест-комнаты в помещениях склада взрывчатки Эстонского шахтного музея". Номинантами в этой категории стали мини-фирма "Amigurumi" и ученическая фирма "RRKott". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Награда в категории "Предприимчивое дело молодежи Ида-Вирумаа" досталась команде проекта "Создание квест-комнаты в помещениях склада взрывчатки Эстонского шахтного музея" в составе: Анетте Тинт, Анни Трийн Салван, Мерибель Пийрсон, Бритта Элийзе Асток, Лизанн Сёэт, Эллен Каролина Рооден и Грегор Мянни. Речь идет о личной инициативе молодежи и хорошем примере того, как воплотить хорошую идею в жизнь. 

Известный журналист Рейн Сикк отметил на проходившей в Сака церемонии также лучших создателей новых приключений в Ида-Вирумаа.
Известный журналист Рейн Сикк отметил на проходившей в Сака церемонии также лучших создателей новых приключений в Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Титула "Активный гражданин Ида-Вирумаа" удостоилась Маарья-Лийза Лепсалу. Номинантами в этой категории были Владимир Высоцкий (слева) и Мартин Тикк.
Титула "Активный гражданин Ида-Вирумаа" удостоилась Маарья-Лийза Лепсалу. Номинантами в этой категории были Владимир Высоцкий (слева) и Мартин Тикк. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Звание активного гражданина года Ида-Вирумаа досталось руководителю Тойлаского волостного молодежного центра Маарье-Лийзе Лепсалу, благодаря которой Тойлаская волость и весь Ида-Вирумаа стал для молодежи более интересным и любимым местом. 

Титулом "Гражданское объединение Ида-Вирумаа" было отмечено НКО "Ida Südamete Soojus", номинантами являлись НКО "Soonurme Külaselts" и НКО "LoTAS".
Титулом "Гражданское объединение Ида-Вирумаа" было отмечено НКО "Ida Südamete Soojus", номинантами являлись НКО "Soonurme Külaselts" и НКО "LoTAS". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Титула "Гражданское объединение Ида-Вирумаа" удостоилась благотворительная организация "Ida Südamete Soojus", поддерживающая нуждающихся в помощи, развивающая волонтерскую деятельность и предлагающая творческим людям платформу для осуществления своих идей.

Достижением года Ида-Вируской программы местной инициативы признали НКО "Iisaku Noorte Klub", под руководством которого дети из Ийзакуской школы занимались изобретательством и провели фестиваль изобретений.

Спецпремией в области культуры и туризма отмечен тартуский "Uus Teater", организовавший в августе этого года в Нарва-Йыэсуу пятидневный культурный фестиваль "Hungerburg", внеся этим вклад в формирование имиджа Ида-Вирумаа.

Конкурс для награждения лучших предприятий и гражданских объединений Ида-Вирумаа организует Ида-Вируский центр предпринимательства в сотрудничестве с партнерами: Ида-Вирумааским союзом самоуправлений, Йыхвиским представительством торгово-промышленной палаты Эстонии, Йыхвиским и Нарвским инфоцентрами "Europe Direct", ЦУ "Ида-Вируское инвестиционное агентство", Целевым капиталом гражданского общества (KÜSK) и "Põhjarannik".

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