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ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА Пять больших вопросов, которые повлияют на будущее Ида-Вирумаа

Нарвский завод магнитов. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik
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1. Как скоро миллионы фонда справедливого перехода принесут ощутимые результаты? 

Большая часть из 340 миллионов евро фонда справедливого перехода, предназначенных в качестве стартового капитала для новой экономики Ида-Вирумаа, уже распределена. В 2025 году ожидается большой строительный бум: будут построены новые заводы, гостиницы, киногородок и многое другое, что должно придать Ида-Вирумаа новое дыхание. По правилам фонда, поддержанные объекты должны быть готовы не позднее августа 2026 года.

Теперь стоит держать кулаки за то, чтобы все те планы, которые велики и прекрасны в заявочных бумагах, осуществились в реальной жизни в запланированные сроки и объемах. Если это произойдет, Ида-Вирумаа сможет предложить людям лучшие и разнообразные возможности для самореализации, и жизнь здесь станет интереснее. Если этого не произойдет, а одновременно с этим усилится политико-идеологическое стремление быстрее и сильнее затянуть петлю вокруг еще функционирующей сланцевой промышленности, существует риск того, что существующие социально-экономические проблемы Ида-Вирумаа могут еще больше усугубиться.

Целлюлозный завод в Ээнекоски в Финляндии.
Целлюлозный завод в Ээнекоски в Финляндии. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

2. Как продвигаются другие крупные проекты? 

Помимо фонда справедливого перехода, у Ида-Вирумаа есть ряд других крупных планов, которые могут сильно повлиять на будущее всего уезда. Дальше всего продвинулся "Viru Keemia Grupp" в подготовке к созданию завода по производству биопродукции. Если не произойдет серьезных неудач, завод стоимостью более одного миллиарда евро сможет дать людям работу уже в 2028 году.

Сильное влияние на занятость и предпринимательство в Ида-Вирумаа окажет также запланированный государством оборонный промышленный парк, в случае которого одним из возможных мест размещения рассматривается волость Люганузе.

"Fermi Energia" также рассматривает ту же волость в качестве возможного места для размещения атомной электростанции. Однако это решение и строительство, вероятно, потребуют еще многих лет обсуждений.

Нарвский колледж Тартуского университета.
Нарвский колледж Тартуского университета. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

3. Насколько крепки позиции образования в Ида-Вирумаа? 

На судьбу любого региона сильно влияют местные высшие учебные заведения. Это дает молодым людям возможность получить высшее образование, не уезжая далеко от дома, что поможет им в будущем найти высокооплачиваемую работу. Кроме того, высшие учебные заведения также являются одними из лидеров местного предпринимательства и общественной жизни, а также обучающими взрослых. То же самое касается и профессионального образования.

В Ида-Вирумаа для этого созданы хорошие предпосылки: здесь расположены колледжи нескольких вузов, а также быстро развивается центр профессионального образования. Будем надеяться, что поддержка фонда справедливого перехода поможет им стать еще сильнее.

В общем образовании в ближайшие годы решающее значение будет иметь то, насколько гладко пройдет сложный переход к обучению на эстонском языке. Важно и то, что в ближайшие годы в Ида-Вирумаа будет построено пять-шесть новых школьных зданий.

Стройка шестиэтажного 45-квартирного дома по нарвской улице Раудсилла, 1 была торжественно начата в прошлом декабре, а завершится, как планируется, в марте 2025 года.
Стройка шестиэтажного 45-квартирного дома по нарвской улице Раудсилла, 1 была торжественно начата в прошлом декабре, а завершится, как планируется, в марте 2025 года. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

4. Как изменится жизненная среда Ида-Вирумаа? 

Для того чтобы люди хотели жить в Ида-Вирумаа, помимо хорошей работы и возможностей учебы, важна также местная жизненная среда. В этом плане уже многое изменилось: построены променады, городские площади, велодорожки, культурные и спортивные объекты.

Знаменательно, что за многие десятилетия в Нарве построен также первый новый многоквартирный дом. То, будут ли построены еще и сколько, а также наберет ли в уезде обороты реновация многоквартирных домов, во многом определит, каким станет облик городов, стоимость недвижимости и желание людей остаться или приехать сюда жить.

Фото статьи
Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

5. Насколько хорошую власть выберут идавирусцы для управления своими городами и волостями? 

В октябре 2025 года состоятся местные выборы. От того, насколько хороших и способных людей изберут идавирусцы для управления своими городами и волостями, во многом будет зависеть и то, какой будет здешняя жизнь в ближайшие годы.

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