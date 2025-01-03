ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА Пять больших вопросов, которые повлияют на будущее Ида-Вирумаа

"Fermi Energia" также рассматривает ту же волость в качестве возможного места для размещения атомной электростанции. Однако это решение и строительство, вероятно, потребуют еще многих лет обсуждений.

Нарвский колледж Тартуского университета. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

3. Насколько крепки позиции образования в Ида-Вирумаа?

На судьбу любого региона сильно влияют местные высшие учебные заведения. Это дает молодым людям возможность получить высшее образование, не уезжая далеко от дома, что поможет им в будущем найти высокооплачиваемую работу. Кроме того, высшие учебные заведения также являются одними из лидеров местного предпринимательства и общественной жизни, а также обучающими взрослых. То же самое касается и профессионального образования.

В Ида-Вирумаа для этого созданы хорошие предпосылки: здесь расположены колледжи нескольких вузов, а также быстро развивается центр профессионального образования. Будем надеяться, что поддержка фонда справедливого перехода поможет им стать еще сильнее.

В общем образовании в ближайшие годы решающее значение будет иметь то, насколько гладко пройдет сложный переход к обучению на эстонском языке. Важно и то, что в ближайшие годы в Ида-Вирумаа будет построено пять-шесть новых школьных зданий.

Стройка шестиэтажного 45-квартирного дома по нарвской улице Раудсилла, 1 была торжественно начата в прошлом декабре, а завершится, как планируется, в марте 2025 года. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

4. Как изменится жизненная среда Ида-Вирумаа?

Для того чтобы люди хотели жить в Ида-Вирумаа, помимо хорошей работы и возможностей учебы, важна также местная жизненная среда. В этом плане уже многое изменилось: построены променады, городские площади, велодорожки, культурные и спортивные объекты.

Знаменательно, что за многие десятилетия в Нарве построен также первый новый многоквартирный дом. То, будут ли построены еще и сколько, а также наберет ли в уезде обороты реновация многоквартирных домов, во многом определит, каким станет облик городов, стоимость недвижимости и желание людей остаться или приехать сюда жить.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

5. Насколько хорошую власть выберут идавирусцы для управления своими городами и волостями?

В октябре 2025 года состоятся местные выборы. От того, насколько хороших и способных людей изберут идавирусцы для управления своими городами и волостями, во многом будет зависеть и то, какой будет здешняя жизнь в ближайшие годы.