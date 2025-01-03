ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА Пять больших вопросов, которые повлияют на будущее Ида-Вирумаа

1. Как скоро миллионы фонда справедливого перехода принесут ощутимые результаты?
Большая часть из 340 миллионов евро фонда справедливого перехода, предназначенных в качестве стартового капитала для новой экономики Ида-Вирумаа, уже распределена. В 2025 году ожидается большой строительный бум: будут построены новые заводы, гостиницы, киногородок и многое другое, что должно придать Ида-Вирумаа новое дыхание. По правилам фонда, поддержанные объекты должны быть готовы не позднее августа 2026 года.
Теперь стоит держать кулаки за то, чтобы все те планы, которые велики и прекрасны в заявочных бумагах, осуществились в реальной жизни в запланированные сроки и объемах. Если это произойдет, Ида-Вирумаа сможет предложить людям лучшие и разнообразные возможности для самореализации, и жизнь здесь станет интереснее. Если этого не произойдет, а одновременно с этим усилится политико-идеологическое стремление быстрее и сильнее затянуть петлю вокруг еще функционирующей сланцевой промышленности, существует риск того, что существующие социально-экономические проблемы Ида-Вирумаа могут еще больше усугубиться.
2. Как продвигаются другие крупные проекты?
Помимо фонда справедливого перехода, у Ида-Вирумаа есть ряд других крупных планов, которые могут сильно повлиять на будущее всего уезда. Дальше всего продвинулся "Viru Keemia Grupp" в подготовке к созданию завода по производству биопродукции. Если не произойдет серьезных неудач, завод стоимостью более одного миллиарда евро сможет дать людям работу уже в 2028 году.
Сильное влияние на занятость и предпринимательство в Ида-Вирумаа окажет также запланированный государством оборонный промышленный парк, в случае которого одним из возможных мест размещения рассматривается волость Люганузе.