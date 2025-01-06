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ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА Два колледжа оказывают влияние на развитие Ида-Вирумаа

Маре Роозилехт, директор Вирумааского колледжа TalTech, и Индрек Рейманд, директор Нарвского колледжа Тартуского университета, согласны с тем, что региональные колледжи поддерживают развитие всего региона. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik
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Колледжи крупнейших университетов Эстонии действуют в Ида-Вирумаа уже четверть века. Нарвский колледж Тартуского университета в уходящем году отметил свое 25-летие, а Вирумааский колледж Таллиннского технического университета той же вехи достигнет в новом году. Преподаватель государственного управления Нарвского колледжа АЭТ КИЙСЛА побеседовала с руководителями колледжей о роли высшего образования и влиянии колледжей в Ида-Вирумаа.

- Какой вам видится роль региональных колледжей в уезде? Каким образом мы можем влиять на регион?

ИНДРЕК РЕЙМАНД, директор Нарвского колледжа: "До приезда в Ида-Вирумаа, когда я работал в Министерстве образования и науки вице-канцлером по вопросам высшего образования и научной политики, я думал, что если говорить только о высшем образовании и науке, то на самом деле нам следует инвестировать в крупные центры. Говорят, что за большим и приличным университетом стоит около миллиона человек, то есть в Эстонии мог бы работать один университет. За те же деньги мы получили бы лучшее высшее образование.

Однако здесь необходимо учитывать региональное политическое влияние. Если мы хотим поддержать какой-то регион, имеет смысл создать на местном уровне отделение высшего учебного заведения, и это сработало во многих странах. Высшее учебное заведение или научное учреждение привносит в регион новую компетенцию, новые функции, создает такие рабочие места, которых иначе там не было бы. В то же время это повышает доступность высшего образования и помогает решать проблемы местного развития. Итак, краткий ответ таков: роль университетского колледжа - прежде всего регионально-политическая. Конечно, мы выполняем свою основную работу здесь, мы обучаем, проводим исследования, создаем здесь лучшие рабочие места, стимулируем экономику и культурную жизнь". 

Аэт Кийсла.
Аэт Кийсла. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"На данный момент в обоих наших колледжах сформировалась компетенция, которой у многих других и не может быть, и это - мультикультурная среда".

Аэт Кийсла,преподаватель государственного управления Нарвского колледжа

МАРЕ РООЗИЛЕХТ, директор Вирумааского колледжа: "Я согласна с Индреком, но добавлю, что если в регионе работает учебное заведение, то оно также должно поддерживать регион своей образовательной и научной деятельностью. Ида-Вирумаа - крупнейший промышленный регион после Харьюмаа. Очевидно, что здесь необходимо преподавать, проводить исследования и разработки, ориентированные на промышленность, и делать это в сотрудничестве с промышленностью. Такие специальности, которые необходимы повсюду, возможно, целесообразно преподавать в Тарту или Таллинне. В каком-то смысле образование в регионах необходимо для привлечения в уезд новых людей. Мы должны быть в некотором роде актуальными и необходимыми для региона, тогда колледжи будут иметь смысл. Не просто потому, что университеты в какой-то момент решили создать здесь свои филиалы".

- Когда-то мы проводили исследование, в ходе которого нам удалось показать, что у региональных колледжей имеется в принципе две основные причины для деятельности. Одна из них - использование существующей компетенции в регионе, вторая - смягчение местных проблем. В случае с Вирумааским колледжем ключевыми словами были сланец и нехватка инженеров. В Нарве изначально идея заключалась в том, чтобы обучать русскоязычных учителей эстонскому образовательному миру. Однако на данный момент в обоих наших колледжах сформировалась компетенция, которой у многих других и не может быть, и это - мультикультурная среда. Это компетенция, которой мы обладаем и можем пользоваться. Таким образом, в настоящее время в колледжах региона есть два направления: использование наших сильных сторон и существующих компетенций, а также смягчение проблем.

Позвольте мне перейти к, так сказать, более мягким сферам: интерес к обучению, умение учиться, культура труда, академический настрой и образ мышления. Если оставить в стороне содержание дисциплин, как, по вашему мнению, мы можем повлиять на регион в этих областях?

ИНДРЕК РЕЙМАНД: "Нарвский колледж Тартуского университета делает многое помимо того, что должен делать. Мы проводим культурные мероприятия, общественные и политические дебаты. Мы являемся площадкой, на которой можно обсуждать болезненные темы.

Колледж - это место, куда стоит приводить гостей. У нас проходят выставки, концерты, работают открытая для горожан библиотека, джаз-клуб, академия для родителей и университет для старшего поколения. Мы являемся туристической достопримечательностью и конференц-центром. Это вид социальной деятельности, который не является уровневым образованием или повышением квалификации. Я думаю, что это важно для Нарвы". 

Большая аудитория Нарвского колледжа стала также местом проведения многих общественных мероприятий. На снимке: президент Алар Карис встречается с нарвитянами.
Большая аудитория Нарвского колледжа стала также местом проведения многих общественных мероприятий. На снимке: президент Алар Карис встречается с нарвитянами. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

МАРЕ РООЗИЛЕХТ: "В действительности мы уже привлекаем и маленьких детей. Наша миссия - вызвать интерес к инженерному образованию. Я думаю, что через нас прошли десятки тысяч детей. Цель - не просто прийти в Вирумааский колледж учиться. Мы смягчили нехватку курсов по интересам. Мы привили им интерес к технике, независимо от того, что они будут изучать дальше.

Для старшего поколения очень важно собираться вместе раз или два в месяц. Они чувствуют себя очень воодушевленными, получают новые знания и им есть о чем поговорить с детьми и внуками.

Задумаемся на минутку, если бы не было Вирумааского и Нарвского колледжей и их выпускников. Давайте посмотрим правде в глаза: эти почти 4000 выпускников получили высшее образование в Ида-Вирумаа. Если бы не эти колледжи, я готова поспорить, что все эти люди не получили бы высшего образования. Может быть, процентов десять из них поехали бы учиться в Тарту или Таллинн. Конечно, есть и люди, приехавшие учиться из других регионов Эстонии. 

На площади Вирула в центре Кохтла-Ярве TalTech представляет микроавтобус с дистанционным управлением.
На площади Вирула в центре Кохтла-Ярве TalTech представляет микроавтобус с дистанционным управлением. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Мы обучаем большое количество людей с предприятий региона, именно местных жителей. У них не было бы возможности учиться на дневном отделении в Таллинне. Они продвинулись по карьерной лестнице, очень многие из них - менеджеры среднего звена, топ-менеджеры. Образование оказало очень сильное влияние на их собственную жизнь и жизнь их семей. На мой взгляд, это огромная ценность, и мы знаем, что высшее образование - это не только дипломы и предметы по специальности. Это также более широкий кругозор, это интеллект, возможно, другой взгляд на мир, это новые дружеские отношения. На самом деле непостижимо, что эти два колледжа делают здесь, в Ида-Вирумаа".

- Сразу продолжу одну мысль Маре. Те, кто приезжает к нам учиться из других регионов Эстонии, насколько они полезны для региона? В Нарве увеличилось количество людей, приезжающих из Хаапсалу, Валга и других мест. Как вы оцениваете их влияние на регион или на Эстонию?

ИНДРЕК РЕЙМАНД: "Примерно половина наших студентов - из Ида-Вирумаа, 13 процентов - иностранные студенты, а остальные 37 процентов - из других уездов. Приезжающие из других уездов - в основном взрослые учащиеся, у них есть работа и семья, и они учатся у нас на сессионной основе. Поэтому многие из них после окончания учебы, скорее всего, вернутся в свой родной уезд. Но некоторые останутся здесь. Для них обучение в Ида-Вирумаа, безусловно, сделает этот уезд более знакомым, создаст связи и контакты, которые будут взаимовыгодными как для Ида-Вирумаа, так и для других уездов. 

Индрек Рейманд.
Индрек Рейманд. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

"Высшее учебное заведение или научное учреждение привносит в регион новую компетенцию, новые функции, создает такие рабочие места, которых иначе там не было бы".

Индрек Рейманд,директор Нарвского колледжа Тартуского университета

Наши иностранные студенты в основном приезжают из-за восточной границы. Раньше большинство из них были выходцами из России, сейчас наибольшая доля приходится на Украину. Те, кто приезжает к нам учиться из-за границы, становятся большими друзьями Эстонии и, как правило, поддерживают с нами связь. Они более активны, чем среднестатистический студент, и очень хорошо усваивают эстонский язык. Они обогащают наше студенческое сообщество, являются открытыми и очень, очень приятными людьми. 

Те 50 процентов наших учащихся, которые родом из Ида-Вирумаа, - это в основном выпускники гимназий, молодые люди, которые учатся на дневном обучении. Они видят свое будущее в специальностях, которые мы предлагаем. Нашей самой важной областью обучения является подготовка учителей и работа с молодежью в многоязычной среде. Это наша сильная сторона, область, в которой мы сконцентрировали наши компетенции, и она очень важна для региона. Мы преподаем интегрированные методы предметного и языкового обучения, методы языкового погружения, которые используются как в детском саду, так и в школе вплоть до гимназии.

Что касается вклада приезжих учащихся, я думаю, что они вносят свой вклад, гораздо сильнее связывая нас с остальной Эстонией. Они придают нашей деятельности здесь большее общеэстонское измерение, но также обогащают наших студентов и всю нашу деятельность, чтобы мы не оставались просто узко местным колледжем".

МАРЕ РООЗИЛЕХТ: "Многие из тех, кто приезжает учиться сюда из-за пределов уезда, после окончания учебы остаются в Ида-Вирумаа, так что мы действительно ввозим людей сюда, в хорошем смысле этого слова. Они находят здесь место практики, а затем и работу. Что касается тех, кто учится только сессионно, а затем возвращается домой, то, как сказал Индрек, мы делаем Ида-Вирумаа ближе. Возможно, в будущем они вернутся сюда со своими семьями. Они видят, что Ида-Вирумаа - замечательное и красивое место. Это также является ценностью". 

Маре Роозилехт.
Маре Роозилехт. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Это действительно непостижимо, что эти два колледжа делают здесь, в Ида-Вирумаа".

Маре Роозилехт,директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета

- Поговорим также о науке. Передаем ли мы каким-то образом местную компетентность ученым нашего головного университета или привозим ученых из головного университета сюда? Как происходит эта интеграция? Давайте на время оставим в стороне вопрос о том, что сотрудники нашего колледжа занимаются наукой, что необходимо для Ида-Вирумаа, ведь это элементарно, что мы этим занимаемся.

МАРЕ РООЗИЛЕХТ: "В Таллиннском техническом университете в Таллинне наука, очевидно, находится на более высоком уровне, они занимаются фундаментальной наукой и фундаментальными исследованиями. Мы же сосредоточены на практической стороне. У нас нет амбиций делать то же самое, что и в Таллинне, но мы хотим применить науку, доступную в техническом университете, здесь, в Ида-Вирумаа. Будь то для местных самоуправлений или для предприятий.

Но ценность, которую мы предлагаем нашему главному дому, то есть таллиннским ученым, - это сотрудничество с предприятиями, то бишь демонстрация практической необходимости. Многие ученые открыли нас для себя и оценили нас именно потому, что у нас такие тесные отношения с предприятиями, мы знаем, что им нужно, и объединяем их".

ИНДРЕК РЕЙМАНД: "Да, ты права в том, что когда мы сами занимаемся наукой, мы на самом деле делаем это для того, чтобы поддержать свою учебную деятельность. По сути мы не занимаемся чистой наукой ради одной лишь науки. Мы хотим быть хорошим университетом, который опирается на научную работу, а для этого нам нужны преподаватели, которые занимались бы научными исследованиями, что мы и делаем.

Действительно, мы являемся платформой. Мы - место, или структура, помогающая местным предприятиям или тем, кто интересуется наукой, быть в курсе всего, что делается в Тарту. Но не только в Тарту, но и в Таллиннском техническом университете и во всем научном мире. Мы можем помочь наладить контакты. Мы можем пригласить людей в гости. Мы можем помочь здешним людям попасть в Тарту. Ворота в мир науки, как эстонской, так и мировой. Мы хотим помогать в решении всех важных здесь вопросов".

- У меня гостил ученый, который искал людей, знающих что-то о политике Нарвы в разные эпохи. К счастью, он знал, что может обратиться ко мне. Я думаю, что мой вклад зачастую заключается в том, что я знаю людей, которые что-то знают. Вы оба говорили о более заметной содержательной стороне, чего и следовало ожидать, и это крайне необходимо. Но есть и много невидимой деятельности. У нас есть своего рода компетентность, которая не измеряется степенями и публикациями. Я в этом плане замечаю многое, но это не публично. Какое невидимое влияние заметили вы?

ИНДРЕК РЕЙМАНД: "Очевидно, что мы являемся той платформой в Нарве, которая работает на эстонском языке. У нас есть студенты и сотрудники с родным русским и родным эстонским языком, но у нас эстоноязычный колледж. Я думаю, что это оказывает оздоравливающее воздействие на город.

В колледже есть одно интересное направление. Мы обучаем русскому языку иностранных студентов, например, из Манчестера и Дании. Они живут в Нарве по несколько месяцев, и их даже замечают в супермаркете. Это, конечно, влияет на местную среду.

Я полагаю, что влияние, которое трудно измерить, но которое оказывают такие колледжи, как наш или Вирумааский, очень велико".

МАРЕ РООЗИЛЕХТ: "Мне кажется, в Нарве больше осознают и говорят о том, что Нарва - университетский город. В Кохтла-Ярве этого, пожалуй, делают меньше. Однако недавно я слышала, как парни разговаривали друг с другом и договорились встретиться около университета. Колледж - сложное слово, его не используют.

Люди подсознательно считают, что здесь есть университет, и даже не замечают, что говорят: мол, пойдем в университет, давай встретимся около университета. Пожилые люди, особенно в первые годы, говорили, что теперь у них тоже есть университетский аттестат. Обычные люди об этом не задумываются, но говорят, что в нашем городе есть университет".

ИНДРЕК РЕЙМАНД: "Я хотел бы добавить, что здание Нарвского колледжа оказывает большое влияние на развитие Ратушной площади и ее окрестностей. Таким образом, Нарвский колледж оказывает влияние и на физический центр города".

- Своим зданием Нарвский колледж внес большой вклад в знакомство жителей Нарвы с историей Нарвы. Ведь наши специальности не связаны с историей и городским пространством. Тем не менее мы внесли свой вклад в развитие городского пространства. Еще один остающийся без внимания аспект, что студенты художественной академии часто приезжают в Нарву. Что-то делают в колледже, что-то в городской управе и еще где-то. Ведь решение построить такое здание в таком месте, как Старый город Нарвы, было осознанным решением вернуть жизнь в район Старого города, и это удалось. В настоящее время мы видим результат в виде образовательного городка: открыты новые школы и детский сад. Именно поэтому когда-то здесь возвели здание колледжа. И, конечно же, Ратушная площадь, Стокгольмская площадь и сама ратуша. Иными словами, влияние Нарвского колледжа на развитие городского пространства практически незаметно, но очень велико.

ИНДРЕК РЕЙМАНД: "Такое незапланированное, но очень серьезное влияние - это наши политики, которым Нарвский колледж дал путевку в политическую жизнь, это и Катри Райк, и Кристина Каллас. Не так ли?" 

- А еще наши выпускники и наши студенты, которые занимают здесь руководящие должности, в государственных учреждениях, школах, в городской управе. Это влияние неизмеримо, мы не знаем, как знания, которые они здесь получили, влияют на их работу сегодня. Даже если они не работают по специальности, у них широкий кругозор и благодаря этому они лучше справляются со своей работой.

Индрек уже упомянул о карьере наших директоров, я же продолжу личным вопросом. Маре, видишь ли ты какие-либо изменения в своей карьере в будущем или намерена навсегда остаться в Вирумааском колледже?

МАРЕ РООЗИЛЕХТ: "Я хочу сказать, что моя карьера была очень мощной. Как я вернулась в город юной девушкой и думала, что не осмелюсь начать преподавать в университете, и как я переходила с одного уровня на другой. Всю свою трудовую жизнь я занималась тем, чем хотела заниматься. Это такое счастье, которое я не могу описать. У меня никогда не было скучной работы. У меня никогда не было монотонной работы. У меня были такие замечательные руководители, которые позволяли мне летать.

Но если ты спрашиваешь, куда двигаться дальше, то я уже все для себя решила. Я не знаю, как удастся совместить это с моей нынешней работой, но благодаря справедливому переходу и новым вызовам я хочу начать заниматься научной работой. Я являюсь членом одной из исследовательских групп и с нетерпением жду того момента, когда смогу начать больше работать. Так что я не говорю, что уйду из колледжа, просто потому что в колледже предстоит еще так много всего сделать. С какой стороны ни посмотри, появляется много интересных людей и новых испытаний. Но настанет то время, когда я перейду с должности директора на следующую должность".

- Индрек, если предыдущие директора колледжа уходили из колледжа в министерства, то ты пришел из министерства сюда. Интересует ли тебя наука или у тебя есть какие-то другие мысли о том, чем ты будешь заниматься после того, как перестанешь руководить колледжем?

ИНДРЕК РЕЙМАНД: "В своей жизни я занимался наукой, и в работе ученого есть своя прелесть, которую больше нигде не встретишь. Иногда мне этого не хватает. Но я не решусь сказать, что снова займусь наукой.

Я считаю, что нельзя долго оставаться на одном месте - это вредно для всех. Но сейчас еще многое предстоит сделать, например, способствовать переходу к обучению на эстонском языке и переходу к безуглеродной экономике. Это две очень важные проблемы, в решении которых оба колледжа должны сыграть очень большую роль. Первое, что нужно сделать, - придать этой деятельности импульс, а там посмотрим".

- Индрек, чего бы ты хотел от Маре или Вирумааского колледжа?

ИНДРЕК РЕЙМАНД: "Необходимо готовить учителей в области естественных и точных наук. Нам бы очень хотелось, чтобы с помощью Вирумааского колледжа мы могли преподавать базовые предметы естественных и точных наук".

- Маре, что Индрек или Нарвский колледж могли бы делать еще лучше или больше?

Маре РООЗИЛЕХТ: "Для меня основная деятельность Нарвского колледжа - это подготовка учителей. Я бы хотела, чтобы из колледжа выходило еще больше учителей. Также можно было бы готовить опорных специалистов, обучать учителей всех предметов. Чтобы все учителя могли получить помощь от Нарвского колледжа".

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