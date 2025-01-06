ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА Два колледжа оказывают влияние на развитие Ида-Вирумаа

Но ценность, которую мы предлагаем нашему главному дому, то есть таллиннским ученым, - это сотрудничество с предприятиями, то бишь демонстрация практической необходимости. Многие ученые открыли нас для себя и оценили нас именно потому, что у нас такие тесные отношения с предприятиями, мы знаем, что им нужно, и объединяем их".

ИНДРЕК РЕЙМАНД: "Да, ты права в том, что когда мы сами занимаемся наукой, мы на самом деле делаем это для того, чтобы поддержать свою учебную деятельность. По сути мы не занимаемся чистой наукой ради одной лишь науки. Мы хотим быть хорошим университетом, который опирается на научную работу, а для этого нам нужны преподаватели, которые занимались бы научными исследованиями, что мы и делаем.

Действительно, мы являемся платформой. Мы - место, или структура, помогающая местным предприятиям или тем, кто интересуется наукой, быть в курсе всего, что делается в Тарту. Но не только в Тарту, но и в Таллиннском техническом университете и во всем научном мире. Мы можем помочь наладить контакты. Мы можем пригласить людей в гости. Мы можем помочь здешним людям попасть в Тарту. Ворота в мир науки, как эстонской, так и мировой. Мы хотим помогать в решении всех важных здесь вопросов".