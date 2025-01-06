ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА Два колледжа оказывают влияние на развитие Ида-Вирумаа

Колледжи крупнейших университетов Эстонии действуют в Ида-Вирумаа уже четверть века. Нарвский колледж Тартуского университета в уходящем году отметил свое 25-летие, а Вирумааский колледж Таллиннского технического университета той же вехи достигнет в новом году. Преподаватель государственного управления Нарвского колледжа АЭТ КИЙСЛА побеседовала с руководителями колледжей о роли высшего образования и влиянии колледжей в Ида-Вирумаа.
- Какой вам видится роль региональных колледжей в уезде? Каким образом мы можем влиять на регион?
ИНДРЕК РЕЙМАНД, директор Нарвского колледжа: "До приезда в Ида-Вирумаа, когда я работал в Министерстве образования и науки вице-канцлером по вопросам высшего образования и научной политики, я думал, что если говорить только о высшем образовании и науке, то на самом деле нам следует инвестировать в крупные центры. Говорят, что за большим и приличным университетом стоит около миллиона человек, то есть в Эстонии мог бы работать один университет. За те же деньги мы получили бы лучшее высшее образование.
Однако здесь необходимо учитывать региональное политическое влияние. Если мы хотим поддержать какой-то регион, имеет смысл создать на местном уровне отделение высшего учебного заведения, и это сработало во многих странах. Высшее учебное заведение или научное учреждение привносит в регион новую компетенцию, новые функции, создает такие рабочие места, которых иначе там не было бы. В то же время это повышает доступность высшего образования и помогает решать проблемы местного развития. Итак, краткий ответ таков: роль университетского колледжа - прежде всего регионально-политическая. Конечно, мы выполняем свою основную работу здесь, мы обучаем, проводим исследования, создаем здесь лучшие рабочие места, стимулируем экономику и культурную жизнь".
"На данный момент в обоих наших колледжах сформировалась компетенция, которой у многих других и не может быть, и это - мультикультурная среда".
преподаватель государственного управления Нарвского колледжа