Отталкиваясь от нынешних знаний, нельзя точно прогнозировать, что произойдет в будущем. Но и полная неопределенность парализует готовность действовать. Поэтому важно представлять различные возможные варианты будущего и думать о том, как содействовать лучшим, а также готовиться к худшим ситуациям. Адъюнкт-профессор Тартуского университета по социальной коммуникации МАРГИТ КЕЛЛЕР и профессор по коммуникационным исследованиям ТРИЙН ВИХАЛЕММ пишут подробнее о том, как это делать.
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ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ У Ида-Вирумаа несколько возможных вариантов будущего, и ими нужно заниматься сейчас
Говорить о различных возможных вариантах будущего и о взаимодействии изменений особенно важно (местной) молодежи. Фраза американского исследователя лекарств и одного из изобретателей вакцины от полиомиелита Джонаса Солка "Наша самая большая ответственность - быть хорошими предками" является как вдохновляющим, так и отрезвляющим фильтром, через который следует пропускать моральные и материальные следы нынешних шагов в направлении к тому, чтобы стать хорошими (или же ужасными) предками.