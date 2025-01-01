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ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА У Ида-Вирумаа несколько возможных вариантов будущего, и ими нужно заниматься сейчас

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Фото статьи
Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Отталкиваясь от нынешних знаний, нельзя точно прогнозировать, что произойдет в будущем. Но и полная неопределенность парализует готовность действовать. Поэтому важно представлять различные возможные варианты будущего и думать о том, как содействовать лучшим, а также готовиться к худшим ситуациям. Адъюнкт-профессор Тартуского университета по социальной коммуникации МАРГИТ КЕЛЛЕР и профессор по коммуникационным исследованиям ТРИЙН ВИХАЛЕММ пишут подробнее о том, как это делать.

Говорить о различных возможных вариантах будущего и о взаимодействии изменений особенно важно (местной) молодежи. Фраза американского исследователя лекарств и одного из изобретателей вакцины от полиомиелита Джонаса Солка "Наша самая большая ответственность - быть хорошими предками" является как вдохновляющим, так и отрезвляющим фильтром, через который следует пропускать моральные и материальные следы нынешних шагов в направлении к тому, чтобы стать хорошими (или же ужасными) предками.

Если рисовать перед молодежью картину только одного желаемого будущего, но в нее врежутся геополитические или культурно-экономические неожиданности, то это вызовет стресс и желание бежать. Совместная работа над темой будущего снижает чувство подавленности у молодежи, побуждает к действию и поддерживает самообладание. Также по мнению местных предпринимателей, именно смелость действовать, вера в развитие и готовность идти на риск являются важнейшими навыками и качествами для будущих работников.

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