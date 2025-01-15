В Ида-Вирумаа премии за достижение в области предпринимательства нынче удостоилось АО "HANZA Mechanics Narva", открывшее в промышленном парке Кадастику в Нарве новое подразделение по производству складских вилочных погрузчиков "Mitsubishi" и "Caterpillar", а также направление было взято на расширение производства. Руководитель Нарвского производственного подразделения Юхан Терасмаа рассказал "Северному побережью", что является ключом их успеха в ситуации, когда экономика уже давно находится в упадке, а многие предприятия склонны сокращать производство.
ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Ключ к успеху машиностроительного завода в Нарве - не делать простую работу
- Что особенного производит ваше предприятие?
- Бизнес-модель "Hanza Mechanics" основана на принципе "All you need is one" ("Все, что вам нужно, в одном месте". - Ред.). Это означает, что если клиент запросит, например, вилочный погрузчик, предприятие, исходя из своих возможностей, может предложить комплексное решение. Если раньше у заказчика было, например, 25 разных субподрядчиков - один производит металлические детали, другой электронику, - то теперь он может напрямую у нас заказать готовое изделие. Мы с нашими различными подразделениями произведем этот вилочный погрузчик. Металлическую часть делает наш главный завод в Кулгу в Нарве, деталь контроллера и кабельную разводку производит наш завод в Тарту, некоторые гаджеты мы закупаем, собираем все и отправляем готовое изделие заказчику.
- То есть вы в основном производите машины?
- Мы делаем очень разные вещи. Например, в Нарве производятся рамы экскаваторов, выносные опоры, оборудование для тяжелой промышленности, самосвалы, вилочные погрузчики для логистического сектора, рамы для большегрузных вилочных погрузчиков, элементы охлаждения двигателей для энергетического сектора... Этой продукции становится все больше и больше.
- Для производства такой разнообразной продукции необходима квалифицированная рабочая сила. Как с этим обстоят дела?
- На нашем заводе в Нарве работает чуть менее 300 человек, и в новом году число сотрудников еще больше увеличится, поскольку у нас появилось много новых клиентов, так как мы внедрили много новой продукции. Именно благодаря этому шагу в бизнесе, открытию завода в Кадастику, мы зарекомендовали себя перед многими другими клиентами, которые стали доверять "Hanza" и решили перевести свое производство к нам.
- Почему вы расширяетесь именно в Ида-Вирумаа, в Нарве?
- Когда "Hanza" почувствовала, что хочет расширяться в сфере производства тяжелой техники, поскольку об этом просили многие клиенты, предприятие выкупило производственную компанию "Metalliset", которая открыла здесь свое предприятие. "Hanza" увидела в этом большой потенциал, и за последние пять лет мы удвоили наш оборот в нарвском подразделении. Но мы видим здесь еще большие возможности для роста.
- Как это возможно в ситуации, когда экономика падает и повсюду наблюдается, скорее, сокращение?
- Ключевое слово - знания и то, что мы предлагаем. Большинство субподрядчиков в металлообработке предлагают лазерную резку и гибку. Мы не хотим этого предлагать, но хотим предоставить клиентам изделия с большей добавленной стоимостью. Мы говорим: мы не хотим делать для вас полуфабрикаты, мы хотим предложить вам готовую продукцию. Мы не хотим простую работу. Таким образом мы решаем для клиентов очень большое количество их проблем. Они могут сосредоточиться на продаже и дизайне, а мы делаем для них продукцию.
- По сути, вы являетесь компанией с глобальным охватом, работающей по всему миру?
- У нас есть заводы в Китае, Германии, Польше, Чехии, Швеции, Финляндии. Но завод в Нарве особенный, потому что это наш единственный завод тяжелого машиностроения.