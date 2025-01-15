ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА Ключ к успеху машиностроительного завода в Нарве - не делать простую работу

- Что особенного производит ваше предприятие?

- Бизнес-модель "Hanza Mechanics" основана на принципе "All you need is one" ("Все, что вам нужно, в одном месте". - Ред.). Это означает, что если клиент запросит, например, вилочный погрузчик, предприятие, исходя из своих возможностей, может предложить комплексное решение. Если раньше у заказчика было, например, 25 разных субподрядчиков - один производит металлические детали, другой электронику, - то теперь он может напрямую у нас заказать готовое изделие. Мы с нашими различными подразделениями произведем этот вилочный погрузчик. Металлическую часть делает наш главный завод в Кулгу в Нарве, деталь контроллера и кабельную разводку производит наш завод в Тарту, некоторые гаджеты мы закупаем, собираем все и отправляем готовое изделие заказчику.

Руководитель "Hanza Mechanics Narva" Юхан Терасмаа говорит, что у них есть планы по дальнейшему расширению. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

- То есть вы в основном производите машины?

- Мы делаем очень разные вещи. Например, в Нарве производятся рамы экскаваторов, выносные опоры, оборудование для тяжелой промышленности, самосвалы, вилочные погрузчики для логистического сектора, рамы для большегрузных вилочных погрузчиков, элементы охлаждения двигателей для энергетического сектора... Этой продукции становится все больше и больше.

- Для производства такой разнообразной продукции необходима квалифицированная рабочая сила. Как с этим обстоят дела?