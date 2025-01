ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА Ключ к успеху машиностроительного завода в Нарве - не делать простую работу

- Бизнес-модель "Hanza Mechanics" основана на принципе "All you need is one" ("Все, что вам нужно, в одном месте". - Ред.). Это означает, что если клиент запросит, например, вилочный погрузчик, предприятие, исходя из своих возможностей, может предложить комплексное решение. Если раньше у заказчика было, например, 25 разных субподрядчиков - один производит металлические детали, другой электронику, - то теперь он может напрямую у нас заказать готовое изделие. Мы с нашими различными подразделениями произведем этот вилочный погрузчик. Металлическую часть делает наш главный завод в Кулгу в Нарве, деталь контроллера и кабельную разводку производит наш завод в Тарту, некоторые гаджеты мы закупаем, собираем все и отправляем готовое изделие заказчику.