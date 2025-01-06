ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА Предприниматель Реймо Хаммерберг взращивает финансово грамотный Ида-Вирумаа

В этом году на Ида-Вирумааском гала-мероприятии в честь работников образования звания "Друг образования года" был удостоен Реймо Хаммерберг, который в качестве волонтера пропагандирует финансовую грамотность в Ида-Вируском уезде, надеясь, что школы будут не только преподавать ее в качестве курса, но и вводить этот жизненно важный предмет в свои уроки. "Лучшее, что мы можем дать молодым людям, - это знание того, что они сами несут ответственность за свою жизнь", - говорит глава инициативной группы по финансовой грамотности "FinanceEstonia".

В первый учебный год обучение финансовой грамотности прошли около 200 молодых людей Всего в прошлом учебном году в Кохтла-Ярвеской гимназии было проведено пять и в Ярвеской школе шесть курсов финансовой грамотности, а в Синимяэской школе - один тематический кружок по интересам. В трех школах около 200 молодых людей получили уроки финансовой грамотности. Весной к проекту присоединилась Силламяэская гимназия, а с нового учебного года - Йыхвиская гимназия. В прошлом году в олимпиаде по финансовой грамотности приняли участие 16 учащихся Кохтла-Ярвеской гимназии, которые добились лучшего результата в Ида-Вирумаа.

- Как предприниматель из Таллинна стал пропагандистом финансовой грамотности в Ида-Вирумаа?

- Все началось с конференции по безопасности, которую мы организовали совместно с "FinanceEstonia" (зонтичная организация финансового сектора, одной из целей которой является повышение экономической безопасности Эстонии. - Ред.).

Мы подумали о том, что мы как сектор можем сделать. Самая большая польза в деле обеспечения личной безопасности - это сделать людей финансово сильными и независимыми, чтобы они крепко стояли на ногах. Сильные граждане - сильное государство. Ида-Вирумаа - самый уязвимый регион Эстонии.

- В юго-восточной Эстонии также неважная экономическая ситуация.