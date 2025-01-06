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ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА Предприниматель Реймо Хаммерберг взращивает финансово грамотный Ида-Вирумаа

"Самая большая польза в деле обеспечения личной безопасности - это сделать людей финансово сильными и независимыми", - считает Реймо Хаммерберг. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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В этом году на Ида-Вирумааском гала-мероприятии в честь работников образования звания "Друг образования года" был удостоен Реймо Хаммерберг, который в качестве волонтера пропагандирует финансовую грамотность в Ида-Вируском уезде, надеясь, что школы будут не только преподавать ее в качестве курса, но и вводить этот жизненно важный предмет в свои уроки. "Лучшее, что мы можем дать молодым людям, - это знание того, что они сами несут ответственность за свою жизнь", - говорит глава инициативной группы по финансовой грамотности "FinanceEstonia".

В первый учебный год обучение финансовой грамотности прошли около 200 молодых людей

Всего в прошлом учебном году в Кохтла-Ярвеской гимназии было проведено пять и в Ярвеской школе шесть курсов финансовой грамотности, а в Синимяэской школе - один тематический кружок по интересам. В трех школах около 200 молодых людей получили уроки финансовой грамотности. Весной к проекту присоединилась Силламяэская гимназия, а с нового учебного года - Йыхвиская гимназия.

В прошлом году в олимпиаде по финансовой грамотности приняли участие 16 учащихся Кохтла-Ярвеской гимназии, которые добились лучшего результата в Ида-Вирумаа.

- Как предприниматель из Таллинна стал пропагандистом финансовой грамотности в Ида-Вирумаа?

- Все началось с конференции по безопасности, которую мы организовали совместно с "FinanceEstonia" (зонтичная организация финансового сектора, одной из целей которой является повышение экономической безопасности Эстонии. - Ред.).

Мы подумали о том, что мы как сектор можем сделать. Самая большая польза в деле обеспечения личной безопасности - это сделать людей финансово сильными и независимыми, чтобы они крепко стояли на ногах. Сильные граждане - сильное государство. Ида-Вирумаа - самый уязвимый регион Эстонии.

- В юго-восточной Эстонии также неважная экономическая ситуация.

- В социально-экономическом отношении это действительно сопоставимо, но в Ида-Вирумаа мы также находимся в информационном поле и поле влияния нашего восточного соседа. Пока люди будут чувствовать, что всегда виноват кто-то другой и где-то в другом месте быть удобно, меня одобряют, а телевизионная программа имеет лучшее содержание, они не выберутся из этого. Именно поэтому мы приехали в Ида-Вирумаа - мы чувствовали, что здесь существует самый большой риск безопасности.

Второй причиной стал Хендрик Агур, директор Кохтла-Ярвеской гимназии, которого пригласили принять участие в работе конференции. Мы задались вопросом, как мы будем говорить о финансовой грамотности в школах, если у нас нет ни одного представителя школы.

Хендрик Агур бросил перчатку, мол, придите на помощь, меньше слов - больше дела. Он сказал, что все, что нужно, - это заинтересованный директор школы. Вот тогда-то все и началось. Я загорелся идеей, что мне не нужно идти в Министерство образования, чтобы лоббировать изменение каких-то государственных стратегий, а есть возможность добиться быстрых результатов.

Хендрик Агур связал меня с Кердой Эйерт и Ити-Янтрой Метсамаа из "Hariduskopter", и мы приступили к реализации ида-вируского проекта финансовой грамотности. Мы поставили перед собой цель обеспечить систематическое и устойчивое обучение финансовой грамотности в школах. Устойчивое в том смысле, что по завершении программы все это не рухнет. 

Состоявшееся в начале декабря обучение для учителей было посвящено созданию сети по финансовой грамотности внутри школ и особенно между школами.
Состоявшееся в начале декабря обучение для учителей было посвящено созданию сети по финансовой грамотности внутри школ и особенно между школами. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Логично было начать с курса финансовой грамотности, но мы сразу же подумали, что решение заключается в том, чтобы интегрировать финансовую грамотность в различные учебные предметы. Это, конечно, гораздо сложнее, чем преподавание курса.

- Это означает, что вам нужно привлечь учителей-предметников.

- Да, по сути, в организации нужно произвести большое изменение. Готова ли организация, видят ли они сами необходимость в этом? Все эти темы сразу возникают. 

- На последнем обучении вы сказали учителям, что являетесь вторым пилотом, как и поддержавшие инициативу представители LHV, "Bigbank" и "Swedbank". Основным пилотом, который управляет самолетом, является все же сам учитель.

- Да. В какой-то момент второй пилот может не понадобиться, потому что кабину прекрасно заполняет сама школа. Моя роль в Кохтла-Ярвеской гимназии изменилась по сравнению с тем, что было вначале, я больше не очень нужен. Прошлой осенью я каждую неделю приезжал в Кохтла-Ярве и проводил урок с преподавателем финансовой грамотности. Теперь я бываю в школе изредка. У школы есть свои цели, они справляются сами. Мы встречаемся с основным составом каждые две недели в режиме онлайн.

Большой целью в этом году является налаживание связей как между школами, так и внутри них. Приятно видеть, что Силламяэская гимназия и Кохтла-Ярвеская гимназия начали активно сотрудничать. Очень здорово, что к нам присоединилась Йыхвиская гимназия, крупнейшая в регионе. Тот факт, что я получил звание друга образования, придал еще большую значимость нашему проекту.

Но больше, чем количество школ в сети, важна сила сети: насколько часты и качественны контакты, сохраняется ли сеть или нет. На практике создание и поддержание функционирующей сети - одна из самых сложных задач.

Это означает, что тема финансовой грамотности интегрирована в предметные уроки, преподается на постоянной основе, в школе созданы сети между учителями-предметниками и преподавателями финансовой грамотности, это поддерживается руководством. Таким же образом была создана сеть между школами, где учителя могут обмениваться опытом, посещать уроки друг друга, проводить совместные уроки и т.д. Не нужно изобретать велосипед: можно использовать то, что разработали другие, и делиться собственным опытом.

Для учителя практическая ценность сети заключается в том, что он не одинок в этом вопросе. Для руководителей школ польза заключается в том, что если учитель финансовой грамотности покинет школу, система не рухнет.

Я сравниваю это с феноменом "10 олимпийских стартов". В наших сельских школах немало учителей физкультуры старше 70 лет, которые десятилетиями выводят своих юных спортсменов на вершины рейтингов, но в один момент уходят на пенсию - и всё. Наша цель состоит в том, чтобы финансовая грамотность опиралась не на одного учителя и его энтузиазм, а на целую систему.

- Почему финансовая грамотность так важна для вас?

- За этим стоит очень сильная миссия: я могу на что-то положительно повлиять. Я действительно верю, что благополучие людей полностью в их руках. И я не имею тут в виду предвыборную агитацию Партии реформ. Но чем больше человек может справляться сам, тем более он ответственен. Чем более он ответственен, тем больше он требует ответственности от окружающих, и это оказывает положительное влияние.

- И знания по финансовой грамотности - это фундамент состоятельности?

- Да, трудно представить преуспевающего человека, который не умеет распоряжаться своими финансами.

Одна из проблем в этом регионе заключается в том, что дома не поддерживают тему финансовой грамотности в той же мере, как в Таллинне или Тарту. Здесь очень важна роль школы, потому что семья может даже пассивно работать против. Некоторые родители могут занять роль жертвы, мол, мы не виноваты в том, что у нас нет денег. Лучшее, что мы можем дать молодым людям, - это знание, что ты сам отвечаешь за свою жизнь, что твое будущее в твоих руках. 

Лейли Метсаталу.
Лейли Метсаталу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Почему вы решили присоединиться к ида-вирускому проекту финансовой грамотности?

Ведущий учитель в области факультативных предметов Йыхвиской гимназии Лейли Метсаталу:

- На самом деле мы обучаем финансовой грамотности на протяжении всего периода обучения в Йыхвиской гимназии, чтобы ученики понимали, откуда берутся деньги, куда они уходят и как их тратить, чтобы не попасть в беду. Вначале мы приглашали лекторов со стороны. Когда я работала в "Swedbank", я сама приходила в гимназию преподавать финансовую грамотность. Позже ученики могли пройти курс финансовой грамотности в рамках предмета по выбору - экономики, предпринимательства или проектного обучения.

Теперь мы ожидаем, что учителя будут интегрировать больше финансовой грамотности в уроки и учебные программы. На самом деле это можно делать на каждом уроке. Например, на уроке географии можно затронуть тему экономической миграции, почему люди переезжают. На уроке истории можно рассказать о том, как появились деньги и т.д. Я не говорю, что это нужно делать каждый день, но мы очень надеемся на учителей и рассчитываем на то, что образование в области денег будет не разовым, а стабильным и всеобъемлющим.

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