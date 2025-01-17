ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА Силле Кроон: Ида-вируские учителя заслуживают современной культуры управления

Существует противостояние, но в то же время ждут перемен как в культуре труда внутри учреждения, так и в культуре управления. Как же все-таки внедрить инклюзивное управление и с чем считаться?

Культуру управления можно изменить только с помощью четкой стратегии, программы, единых ценностей и четких сигналов. Внутри учреждения нужно очень спокойно и неоднократно объяснять эффективность инклюзивного управления и то, что работники от него выиграют. Важно последовательно подбадривать работников при выражении своих потребностей и мыслей, ведь таким образом каждый член учреждения может почувствовать, что его ценят.

Для развития культуры управления учреждением и плавного сотрудничества важно, чтобы каждый понимал свою ответственность и важность в команде. Если предстоящие изменения будут обсуждены в коллективе, то возникнет единое понимание, почему мы решили так, хотя решения могут и не казаться лучшими в глазах каждого отдельно взятого работника.

Что касается времени, то нельзя строить иллюзии или спешить, а нужно запастись временем для изменений. Однако необходим очень четкий план, как распространять информацию, какие каналы использовать для этого и как содействовать дискуссии.

Лаконичное оповещение о крупных изменениях письменным путем не дает возможности для дискуссии и в общем случае вызывает у персонала страх. Напоминание и письменное повторение уже обсужденной информации являются действенным способом закрепления договоренностей.

Нельзя забывать также о единстве в руководстве. Может быть, сотрудничество в руководстве и отстаивание им единых ценностей имеют даже ключевое значение. Если в руководстве присутствует неопределенность и цели неясны, остальная часть команды не может эффективно работать. Как и в обычной семье, когда родители сотрудничают друг с другом, отстаивают общие ценности, учитывают потребности и особенности детей, а также подают детям четкие сигналы как своими словами, так и действиями, то и все остальное в семье происходит спокойно, без сбоев и разногласий. Руководство своими действиями и словами создает в организации доверие!

Если подвести итоги, то управление учреждением образования должно быть чем-то большим, нежели просто администрирование. Это реализация ценностей и их интеграция в повседневную работу. Основанное на ценностях управление учреждением образования вовлекает в общую деятельность, поддерживает и развивает. Кто не умеет, того научат, кто не может, того поддержат, никого не бросят одного.

Такой подход поможет сформировать и из детского сада то место, где все - как дети, так и родители и персонал - являются ценными членами сообщества.