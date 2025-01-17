Я - иммигрировавшая в Ида-Вирумаа директор детского сада и учитель музыки. Хочу всеми своими умениями и знаниями поддержать здесь переход на эстоноязычное образование так, чтобы никто не был забыт или не остался в стороне.
ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Силле Кроон: Ида-вируские учителя заслуживают современной культуры управления
Я не думаю, что "несу в регион просвещающий огонь", как саркастически оценили некоторые местные учителя, но я искренне верю, что при общих усилиях, компетентном управлении и четких целях мы сумеем достичь желаемого перехода, который пройдет для всех плавно и безболезненно.
Работая после магистратуры в Таллинне в частной школе "Audentes", я попала в очень спокойный, вовлекающий во все начинания и поддерживающий саморазвитие работника коллектив. Кроме того, будучи учителем музыки в частной гимназии EBS, я видела, как учеников поддерживали при осуществлении их идей, воспитывая из них предприимчивую молодежь.
Беря пример с этих вовлекающих в общий процесс коллег и руководителей образования, я как директор детского сада хочу создавать сегодняшнюю культуру управления также в Ида-Вирумаа.
Сегодня общество ждет от лидеров большего, нежели только эффективного координирования деятельности и управления учреждениями. "К цели - по трупам" - подобное управление должно остаться в прошлом. Оно должно быть основанным на ценностях и ориентированным на человека, особенно в сфере образования, в которой учителя и учащиеся, дети и родители, руководители и чиновники сферы образования зачастую имеют довольно разный культурный и языковой фон.
"Я не думаю, что "несу в регион просвещающий огонь", как саркастически оценили некоторые местные учителя, но я искренне верю, что при общих усилиях, компетентном управлении и четких целях мы сумеем достичь желаемого перехода, который пройдет для всех плавно и безболезненно".Силле Кроон, директор детсада "Kirju-Mirju", учитель музыки
Такой культурологический "компот" ставит перед ида-вирумааскими руководителями образования дополнительную задачу - формировать целые общины, в которых каждый член чувствует себя ценимым, вовлеченным в общую деятельность и получающим поддержку.
В контексте детсада, где у ребенка формируются первые социальные навыки и системы оценки ценностей, основанное на ценностях, вовлекающее в общую деятельность и спокойное управление имеет особую важность и значение.
Инклюзивное управление означает, что важен голос каждого участвующего в процессе. Инклюзивное управление в детском саду требует, чтобы как дети, так и родители и работники участвовали в процессе принятия решений. Когда все стороны чувствуют, что они вовлечены и их мнение весомо, это создает доверие, чувство общности и общую приверженность миссии детсада. Родители почувствуют, что их голос слышим, учителя будут мотивированы и дети смогут расти в среде, где ценят каждого.
Внедрение инклюзивного управления в Ида-Вирумаа несколько осложнено из-за исторического груза управленческой культуры, при которой один решал все, а все остальные подчинялись. Наверняка у нас в уезде есть организации, где уже привыкли считаться со всеми и спрашивать мнения у всех, и вовлечение всех в общую деятельность является частью повседневной культуры труда. Но все же есть и такие учреждения, где привыкли к управлению сверху вниз и к деятельности по приказу. В то же время в случае такой организации управления проводят параллели с так называемой чужой властью и настраиваются против слепого выполнения приказов.
Существует противостояние, но в то же время ждут перемен как в культуре труда внутри учреждения, так и в культуре управления. Как же все-таки внедрить инклюзивное управление и с чем считаться?
Культуру управления можно изменить только с помощью четкой стратегии, программы, единых ценностей и четких сигналов. Внутри учреждения нужно очень спокойно и неоднократно объяснять эффективность инклюзивного управления и то, что работники от него выиграют. Важно последовательно подбадривать работников при выражении своих потребностей и мыслей, ведь таким образом каждый член учреждения может почувствовать, что его ценят.
Для развития культуры управления учреждением и плавного сотрудничества важно, чтобы каждый понимал свою ответственность и важность в команде. Если предстоящие изменения будут обсуждены в коллективе, то возникнет единое понимание, почему мы решили так, хотя решения могут и не казаться лучшими в глазах каждого отдельно взятого работника.
Что касается времени, то нельзя строить иллюзии или спешить, а нужно запастись временем для изменений. Однако необходим очень четкий план, как распространять информацию, какие каналы использовать для этого и как содействовать дискуссии.
Лаконичное оповещение о крупных изменениях письменным путем не дает возможности для дискуссии и в общем случае вызывает у персонала страх. Напоминание и письменное повторение уже обсужденной информации являются действенным способом закрепления договоренностей.
Нельзя забывать также о единстве в руководстве. Может быть, сотрудничество в руководстве и отстаивание им единых ценностей имеют даже ключевое значение. Если в руководстве присутствует неопределенность и цели неясны, остальная часть команды не может эффективно работать. Как и в обычной семье, когда родители сотрудничают друг с другом, отстаивают общие ценности, учитывают потребности и особенности детей, а также подают детям четкие сигналы как своими словами, так и действиями, то и все остальное в семье происходит спокойно, без сбоев и разногласий. Руководство своими действиями и словами создает в организации доверие!
Если подвести итоги, то управление учреждением образования должно быть чем-то большим, нежели просто администрирование. Это реализация ценностей и их интеграция в повседневную работу. Основанное на ценностях управление учреждением образования вовлекает в общую деятельность, поддерживает и развивает. Кто не умеет, того научат, кто не может, того поддержат, никого не бросят одного.
Такой подход поможет сформировать и из детского сада то место, где все - как дети, так и родители и персонал - являются ценными членами сообщества.