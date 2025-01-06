ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА Эрик Гамзеев: Идавирусцы сами создают лучшее будущее

Это подтверждают также статьи в данном журнале "Северного побережья" "Ида-Вирумаа завтра", рассказывающие об имеющихся в уезде планах и рождающихся вместе с ними возможностях.

Как говорит в своей статье уроженец Нарвы координатор Министерства финансов в области справедливого перехода Иван Сергеев, роль этого фонда при поддержке экономики и общин Ида-Вирумаа в том и состоит, чтобы находить активных людей и помогать им при осуществлении идей.

Профессора Тартуского университета Маргит Келлер и Трийн Вихалемм, под руководством которых родились два сценария будущего Ида-Вирумаа с бодрыми названиями, пишут, что совместная работа над темой будущего снижает чувство подавленности у молодежи, побуждает к действию и поддерживает самообладание. "Также по мнению местных предпринимателей, именно смелость действовать, вера в развитие и готовность идти на риск являются важнейшими навыками и качествами для будущих работников", - констатируют они.

"Поддержка государства и разных фондов, а также прочая поступающая со стороны помощь, несомненно, важны, но в конечном итоге будущее Ида-Вирумаа определяют все-таки местные жители". Эрик Гамзеев, главный редактор газеты "Северное побережье"

Предприниматель Реймо Хаммерберг, который делится финансовой мудростью со школьниками Ида-Вирумаа, добавляет в интервью журналу, что лучшее, что мы можем дать молодежи, это знание: ты сам отвечаешь за собственную жизнь, в твоих руках позитивное будущее, но и негативное тоже. Хорошим примером тут является то, что выбранная лучшим новым приключением 2024 года квест-комната шахтного музея, о которой тоже можно прочитать в этом журнале, создана молодежью Тойлаской волости.

Поддержка государства и разных фондов, а также прочая поступающая со стороны помощь, несомненно, важны, но в конечном итоге будущее Ида-Вирумаа определяют все-таки местные жители. Их ум, желание действовать и любовь к родному краю. А кроме того, умение принимать хорошие решения на выборах, смелость и решимость хвататься за те возможности, которые предлагает жизнь.