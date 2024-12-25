Каждый десятый житель Эстонии не отмечает Рождество

Согласно опросу потребителей, организованному SEB, стоимость приготовления праздничных блюд в Эстонии чаще всего составляет до ста евро, а самое дорогое рождественское меню по сравнению со странами Балтии находится в Литве.

Хотя традиционный рождественский стол с мясом по-прежнему остается самым популярным, 10 процентов семей в Эстонии выбирают рыбные или овощные варианты.

- Добавление растительных вариантов показывает, что, помимо полезности диеты, все чаще учитывается воздействие пищи на окружающую среду - восемь процентов эстонцев кладут на стол рыбу, а два процента решают в пользу растительной пищи, - сказала Анна-Лийза Виллманн, менеджер по коммуникациям в области устойчивого развития SEB Baltikum.

По данным опроса SEB, 40 процентов респондентов на рождественское меню тратят до ста евро, а 35 процентов - больше. Десятая часть эстонцев не планируют накрывать рождественский стол. Четыре процента эстонцев тратят более 250 евро.

По сравнению со странами Балтии, больше всего тратят на рождественский стол жители Литвы: только треть тратит там менее 100 евро, а восемь процентов тратят более 250 евро. Жители Латвии являются самыми скромными в плане расходов по сравнению со странами Балтии: чуть больше половины тратят там менее 100 евро.

Исследование поведения предрождественских покупок SEB было проведено в сотрудничестве с исследовательской компанией Norstat поздней осенью 2024 года. В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте 18-74 лет, проживающих в Эстонии, 1003 Латвии и 1000 Литвы.