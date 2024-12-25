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На время праздников температура воздуха сохранится выше нуля

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Зима. Иллюстративное фото
Зима. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В первый праздник Рождества (25 декабря) область низкого давления перемещается в северные районы Скандинавии, а ее край расширяется над акваторией Балтийского моря и усиливает юго-западный ветер. По сегодняшним данным, более плотный дождь до нас не дойдет, и лишь в некоторых местах может быть небольшой дождь или признаки падения снежных хлопьев. Температура воздуха ночью около 0°С на суше, на побережье до +4°С, днем ​​повышается до +5..+6°С в Западной Эстонии, на востоке колеблется в пределах +1.. +4°С.

Во второй день Рождества (26 декабря) район Балтийского моря окажется на ветреной южной окраине области низкого давления. Иногда идет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1..+6°С, днем ​​поднимается на несколько градусов выше.

В пятницу и субботу теплые воздушные массы продолжат переноситься через Эстонию сильным юго-западным потоком. В некоторых местах пройдет небольшой дождь. Дует умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха днем ​​+1..+7°С.

В воскресенье очередное пониженное давление достигнет северных районов Скандинавии, и из-за его давления усилится юго-западный ветер. Погода влажная, время от времени моросит дождь. Температура воздуха днем ​​+3..+7°С.

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