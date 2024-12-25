На время праздников температура воздуха сохранится выше нуля

В первый праздник Рождества (25 декабря) область низкого давления перемещается в северные районы Скандинавии, а ее край расширяется над акваторией Балтийского моря и усиливает юго-западный ветер. По сегодняшним данным, более плотный дождь до нас не дойдет, и лишь в некоторых местах может быть небольшой дождь или признаки падения снежных хлопьев. Температура воздуха ночью около 0°С на суше, на побережье до +4°С, днем ​​повышается до +5..+6°С в Западной Эстонии, на востоке колеблется в пределах +1.. +4°С.