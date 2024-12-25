В первый праздник Рождества (25 декабря) область низкого давления перемещается в северные районы Скандинавии, а ее край расширяется над акваторией Балтийского моря и усиливает юго-западный ветер. По сегодняшним данным, более плотный дождь до нас не дойдет, и лишь в некоторых местах может быть небольшой дождь или признаки падения снежных хлопьев. Температура воздуха ночью около 0°С на суше, на побережье до +4°С, днем повышается до +5..+6°С в Западной Эстонии, на востоке колеблется в пределах +1.. +4°С.
На время праздников температура воздуха сохранится выше нуля
Во второй день Рождества (26 декабря) район Балтийского моря окажется на ветреной южной окраине области низкого давления. Иногда идет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1..+6°С, днем поднимается на несколько градусов выше.
В пятницу и субботу теплые воздушные массы продолжат переноситься через Эстонию сильным юго-западным потоком. В некоторых местах пройдет небольшой дождь. Дует умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха днем +1..+7°С.
В воскресенье очередное пониженное давление достигнет северных районов Скандинавии, и из-за его давления усилится юго-западный ветер. Погода влажная, время от времени моросит дождь. Температура воздуха днем +3..+7°С.