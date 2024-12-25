Экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель доставлен в больницу в тяжелом состоянии

Ранее бывший глава государства также попадал в больницу, однако после медицинских процедур или обследований он возвращался к обычным делам.​

Арнольд Рюйтель был избран президентом Эстонской Республики 21 сентября 2001 года коллегией выборщиков. Он вступил в должность 8 октября 2001 года, а его президентский срок завершился в 2006 году.​