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Экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель доставлен в больницу в тяжелом состоянии

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Арнольд Рюйтель.
Арнольд Рюйтель. Фото: Eero Vabamägi

Как пишет rus.postimees.ee, 96-летнего бывшего президента Арнольда Рюйтеля в среду доставили в больницу в тяжелом состоянии. Причины плохого самочувствия не называются. 

Ранее бывший глава государства также попадал в больницу, однако после медицинских процедур или обследований он возвращался к обычным делам.​

Арнольд Рюйтель был избран президентом Эстонской Республики 21 сентября 2001 года коллегией выборщиков. Он вступил в должность 8 октября 2001 года, а его президентский срок завершился в 2006 году.​

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