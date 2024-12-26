За праздники были проверены 23 000 водителей, из которых тест на трезвость не прошли 75, то есть доля пьяных водителей была несущественной, однако один нетрезвый водитель все же стал причиной чужой смерти, пишет rus.err.
Доля пьяных водителей в праздники оказалась не значительной, но этого стало достаточно для одной смерти
- В целом, можно сказать, что хотя Рождество должно дарить людям радость, было несколько случаев, когда самые маленькие члены семьи - дети и подростки - были вынуждены вызывать полицию, потому что родители ссорились. Разумеется, причиной этого был алкоголь, и тогда недопонимания начинают решать насилием, - сказала старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.
За тот же период произошло пять ДТП с пострадавшими, в одном из которых погиб 20-летний мужчина. По первоначальным данным, эта авария произошла по вине нетрезвого водителя. Погибший находился в качестве пассажира в другом автомобиле, которым управлял трезвый водитель.