Доля пьяных водителей в праздники оказалась не значительной, но этого стало достаточно для одной смерти

- В целом, можно сказать, что хотя Рождество должно дарить людям радость, было несколько случаев, когда самые маленькие члены семьи - дети и подростки - были вынуждены вызывать полицию, потому что родители ссорились. Разумеется, причиной этого был алкоголь, и тогда недопонимания начинают решать насилием, - сказала старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.