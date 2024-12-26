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Enefit Power готовится восполнить дефицит электроэнергии, вызванный обрывом энергокабеля Estlink 2

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Одиннадцатый энергоблок, единственный сохраненный на Балтийской электростанции "Eesti Energia" в Нарве, со вторника, 3 декабря, временно поставляет дорогое электричество на открытый рынок и сравнительно дешевое тепло нарвитянам.
Одиннадцатый энергоблок, единственный сохраненный на Балтийской электростанции "Eesti Energia" в Нарве, со вторника, 3 декабря, временно поставляет дорогое электричество на открытый рынок и сравнительно дешевое тепло нарвитянам. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Несмотря на неисправность энергокабеля Estlink 2, надежность электроснабжения Эстонии обеспечена, подтвердили в компании Enefit Power.

- Enefit Power давно постоянно готова реагировать всеми своими электростанциями. Мы готовы и к тому, что наши станции будут работать весь январь и февраль, - сказал порталу rus.err. председатель правления компании Лаури Карп.

Он отметил, что в данный момент потребление электричества в Эстонии низкое в связи с праздниками, и в ближайшие дни скачок цен на него не предвидится.

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