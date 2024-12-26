Несмотря на неисправность энергокабеля Estlink 2, надежность электроснабжения Эстонии обеспечена, подтвердили в компании Enefit Power.
Enefit Power готовится восполнить дефицит электроэнергии, вызванный обрывом энергокабеля Estlink 2
- Enefit Power давно постоянно готова реагировать всеми своими электростанциями. Мы готовы и к тому, что наши станции будут работать весь январь и февраль, - сказал порталу rus.err. председатель правления компании Лаури Карп.
Он отметил, что в данный момент потребление электричества в Эстонии низкое в связи с праздниками, и в ближайшие дни скачок цен на него не предвидится.