Христиане организовали раздачу еды в центре Йыхви

Мероприятие, состоявшееся в полдень четверга, началось с небольшого концерта в церкви, на котором присутствовало более полусотни человек. После службы во дворе церкви людям предложили теплый суп и чай, кофе и печенье. Малообеспеченным людям были розданы продуктовые наборы. Раздавать суп помогали местные школьники из рядов молодых орлов Кайтселийта.

Руководитель мероприятия, священник Йыхвиской методистской церкви Артур Пылд, организовавший благотворительную акцию вместе с новым учителем Михаилской церкви Ульваром Куллеркупом, рассказал, что подобное мероприятие проводится впервые, но он хотел бы сделать это традиционным. "Есть много нуждающихся, я вижу это каждую неделю, когда мы раздаем еду почти 500 людям", - сказал Пылд.

Среди присутствующих было также много украинских военных беженцев, которые сейчас проживают в Ида-Вирумаа. "Да, их здесь очень много. Около 30 человек из Украины постоянно посещают службы нашей общины", - сказал Пылд. По его словам, сети магазинов Selver и Coop поддержали раздачу продуктов малообеспеченным семьям.