Пособием на реновацию системы отопления в Ида-Вирумаа воспользовались 50 домохозяйств

Всего в Эстонии успешно ходатайствовали о пособии на ремонт систем отопления в малых жилы домах 1100 домохозяйств. Общая сумма пособий, выплаченных заявителям, составила 5,8 млн евро. Максимальный размер пособия составлял 10 000 евро, а в среднем заявители получили по 5300 евро.

При этом бюджет данной меры значительно превышал сумму удовлетворенных ходатайств: в рамках второго тура на распределение данного пособия, заявки на которое принимались в период с 7 по 21 августа, общий объем выделенных средств составлял 15,9 млн евро.

В отличие от первого тура, проведенного в феврале, деньги можно было запрашивать не только на ремонт старых или установку новых печей, но и на установку тепловых насосов, геотермального отопления и котлов, работающих на дровах и пеллетах.

За пособием могли обратиться жители домов, введенных в эксплуатацию до 2010 года и оборудованных локальным отоплением на твердом топливе.

Пособие не выдавалось на реконструкцию дровяных плит и каминов, а также на замену тепловых насосов. Пособие выплачивалось после выполнения всех работ, при этом демонтаж старой печи не компенсировался.

В Ида-Вирумаа (Йыхви, Кивиыли, Силламяэ), Йыгевамаа (Йыгева, Пыльтсамаа) и Валгамаа (Валга, Отепя, Тырва) ставка пособия составляла 70% от стоимости работ, что существенно выше других городов страны, где эта доля составляла только половину.

Новый тур заявок на получение данного пособия предположительно откроется во втором квартале 2025 года. В условия получения пособия к следующему туру будут внесены изменения.