По итогам праздничных выходных Идаский спасательный центр сообщил, что всего с 23 по 27 декабря спасателям Ида-Вирумаа пришлось выполнить 28 задач. В основном выезды были связаны с оказанием помощи.
Спасателям из Ида-Вирумаа рождественские праздники доставили мало хлопот
В ночь на среду, 25 декабря, поступило сообщение о пожаре в подвале двухэтажного дома на улице Сеедри в Нарве. Жители покинули дом. В доме сработал детектор дыма. Спасатели выяснили, что в подвале рядом с котлом горели дрова, используемые для отопления. Пожар потушен, помещения проветрены.