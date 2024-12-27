Спасателям из Ида-Вирумаа рождественские праздники доставили мало хлопот

В ночь на среду, 25 декабря, поступило сообщение о пожаре в подвале двухэтажного дома на улице Сеедри в Нарве. Жители покинули дом. В доме сработал детектор дыма. Спасатели выяснили, что в подвале рядом с котлом горели дрова, используемые для отопления. Пожар потушен, помещения проветрены.​