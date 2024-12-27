Пт, 27.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

Спасателям из Ида-Вирумаа рождественские праздники доставили мало хлопот

Copy
Cпасатели выяснили, что в подвале рядом с котлом горели дрова, используемые для отопления.
Cпасатели выяснили, что в подвале рядом с котлом горели дрова, используемые для отопления. Фото: Päästeamet

По итогам праздничных выходных Идаский спасательный центр сообщил, что всего с 23 по 27 декабря спасателям Ида-Вирумаа пришлось выполнить 28 задач. В основном выезды были связаны с оказанием помощи.

В ночь на среду, 25 декабря, поступило сообщение о пожаре в подвале двухэтажного дома на улице Сеедри в Нарве. Жители покинули дом. В доме сработал детектор дыма. Спасатели выяснили, что в подвале рядом с котлом горели дрова, используемые для отопления. Пожар потушен, помещения проветрены.​

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх