С учетом опубликованных 27 декабря данных последнего еженедельного опроса Norstat, более четверти, или 26,8% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают Isamaa, 19,2% - Партию реформ и 15,2% - EKRE, пишет rus.err.
Популярность партии EKRE значительно выросла
За неделю популярность Isamaa выросла на 0,2 процентного пункта, а поддержка реформистов снизилась на 0,8 процентного пункта.
Популярность социал-демократов, долгое время занимавших в рейтинге третье место, снизилась с 14,2% до 13,1%. В итоге соцдемы опустились на пятую строчку, пропустив вперед не только EKRE, рейтинг которой вырос с 13,7% до 15,2%, но и Центристскую партию, чья поддержка увеличилась с 13,5% до 14%.
Поддержка входящей в правительство Eesti 200 снизилась с 3,5% до 3,2%, что существенно ниже избирательного порога.