Популярность партии EKRE значительно выросла

Популярность социал-демократов, долгое время занимавших в рейтинге третье место, снизилась с 14,2% до 13,1%. В итоге соцдемы опустились на пятую строчку, пропустив вперед не только EKRE, рейтинг которой вырос с 13,7% до 15,2%, но и Центристскую партию, чья поддержка увеличилась с 13,5% до 14%.