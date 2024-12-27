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C помощью бдительного жителя Кохтла-Ярве полиция задержала телефонного мошенника

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Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Во вторник 24 декабря в полицию обратился 46-летний мужчина, проживающий в Кохтла-Ярве, который несколько часов разговаривал по телефону с преступниками. В частности, мошенники заявили, что близкий мужчины попал в аварию и попросили у мужчины 9 тысяч евро наличными, чтобы он уладил ситуацию через адвоката.

Проницательный житель Кохтла-Ярве организовал встречу с преступниками, передал информацию в полицию, и полиция задержала преступника как подозреваемого в совершении преступления.

Точные обстоятельства происшествия будут разъяснены в ходе уголовного производства.​

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