C помощью бдительного жителя Кохтла-Ярве полиция задержала телефонного мошенника

Во вторник 24 декабря в полицию обратился 46-летний мужчина, проживающий в Кохтла-Ярве, который несколько часов разговаривал по телефону с преступниками. В частности, мошенники заявили, что близкий мужчины попал в аварию и попросили у мужчины 9 тысяч евро наличными, чтобы он уладил ситуацию через адвоката.