СВОДКА ЗА ВЫХОДНЫЕ Полиция несколько раз выезжала на вызовы о бытовом насилии

25 декабря в Силламяэ в семье произошла ссора, в ходе которой 41-летний мужчина избил жену и ребенка. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления, точные обстоятельства дела будут разъяснены в ходе уголовного производства.

25 декабря в полицию сообщили о том, что 35-летний мужчина получил удар от своего знакомого во время ссоры в Силламяэ. Более точные обстоятельства случая насилия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

25 декабря в Нарве между двумя женщинами произошла драка, в ходе которой одна женщина распылила перцовый баллончик на лицо другой и тянула ее за волосы. Полиция объяснит причины ссоры в рамках уголовного производства.

25 декабря в Нарва-Йыэсуу 63-летний мужчина избил знакомую женщину. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.