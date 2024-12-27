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СВОДКА ЗА ВЫХОДНЫЕ Полиция несколько раз выезжала на вызовы о бытовом насилии

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Полицейские патрули все чаще вынуждены реагировать на случаи бытового насилия
Полицейские патрули все чаще вынуждены реагировать на случаи бытового насилия Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Утром 24 декабря в Кохтла-Ярве между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой 50-летний мужчина избил свою жену. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.​

25 декабря в Силламяэ в семье произошла ссора, в ходе которой 41-летний мужчина избил жену и ребенка. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления, точные обстоятельства дела будут разъяснены в ходе уголовного производства.

25 декабря в полицию сообщили о том, что 35-летний мужчина получил удар от своего знакомого во время ссоры в Силламяэ. Более точные обстоятельства случая насилия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

25 декабря в Нарве между двумя женщинами произошла драка, в ходе которой одна женщина распылила перцовый баллончик на лицо другой и тянула ее за волосы. Полиция объяснит причины ссоры в рамках уголовного производства.

25 декабря в Нарва-Йыэсуу 63-летний мужчина избил знакомую женщину. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.

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Кохтла-Ярве
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