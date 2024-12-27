Кристен Михал: инфраструктуру в Финском заливе должны охранять союзники НАТО

Премьер-министр Кристен Михал подчеркнул, что помимо расследования самым важным сейчас является повышение уровня защиты инфраструктуры как на море, так и на суше.

- Нам необходимо работать с нашими союзниками, чтобы создать лучшую картину того, что происходит с нашей критически важной инфраструктурой, как под водой, так и над водой. Невозможно постоянно защищать каждый квадратный километр, потому что злодеям нужно добиться успеха только один раз, а защитникам - каждый раз. Военно-морской флот вместе с различными союзниками из НАТО должен занять более активную позицию в охране и мониторинге критически важной инфраструктуры, - заявил премьер-министр Михал.

По словам премьер-министра, для раскрытия дела уже ведется тесное международное сотрудничество. Наиболее активное общение было с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, поскольку Эстония и Финляндия вместе работают над решением этого инцидента. "Я благодарю своих финских коллег за быстрые действия. Это первый случай задержания подозрительного судна", - добавил Михал.

Также обсуждался вопрос о том, как как можно скорее починить сломанную инфраструктуру. Премьер-министр указал, что соглашение о совместном ремонте критически важной инфраструктуры уже было подписано с Финляндией в начале этого года. "Перед последним инцидентом я сделал аналогичное предложение своим балтийским коллегам и лидерам других государств региона Балтийского моря, чтобы у нас был такой общий набор инструментов на случай подобных инцидентов", - сказал Михал.

В сфере международного сотрудничества премьер-министр подчеркнул, что Эстония должна выступить с инициативой обновления морского права.

- Порча критически важной инфраструктуры стал частым явлением в морях мира. Это означает, что страны должны иметь возможность лучше защищать свою критически важную инфраструктуру. Должен быть способ лучше остановить эти корабли. Помимо сдерживания, должен быть способ быстрее выявить виновных. Это одна из инициатив, которую Министерство юстиции и Министерство иностранных дел должны начать реализовывать. Вместе с союзниками и партнерами Эстония должна стремиться сделать морское право более современным", - заявил премьер-министр Кристен Михал.