Власти Кохтла-Ярве будут более тщательно следить за проведением тендеров

Перед началом собрания председатель ревизионной комиссии Антон Диев представил задачи и права этой комиссии, которые регулирует закон об организации местного самоуправления.

Затем комиссия обсудила свой план работ на период с августа 2024 года по октябрь 2025 года. Комиссия намеревается внести некоторые поправки в этот план. Например, комиссия планирует проведение еще более тщательной проверки деятельности, связанной с проведением тендеров. Дополненный план работ комиссии будет опубликован на сайте города.

Также ревизионная комиссия рассмотрела принципы анализа расходов на проекты в сфере образования, культуры и молодежных начинаний, которые финансово поддерживает городское собрание. Важно, чтобы получатели финансовой поддержки от города представляли бы все необходимые расходные документы. Представители ревизионной комиссии отметили, что при оценке и анализе расходов, связанных с упомянутыми проектами, особое внимание уделяется использованию дотации, выделенной городом, независимо от общей стоимости проектов.