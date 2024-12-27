Мужчина, напавший на полицейского в Каукси, получил условный срок

Обвинение, выдвинутое Вируской окружной прокуратурой, касалось инцидента, произошедшего в ноябре 2023 года в деревне Каукси волости Алутагузе, который начался со строительства высоковольтных линий электропередачи, против чего выступал Маргус, поскольку линии строились над принадлежащим ему участком.

За день до инцидента Маргус позвонил в центр тревоги и сообщил, что на его участке ведутся несанкционированные строительные работы. Во время разговора Маргус потребовал, чтобы органы власти прекратили работы в течение 24 часов. Если этого не произойдет, Маргус пообещал решить проблему самостоятельно. В полиции пояснили, что, хотя спор о строительстве линий существует, строительство не признано незаконным.

На следующий день после звонка Маргуса в центр тревоги строители вызвали полицию на участок Маргуса. Мужчине снова объяснили, что повреждение линии является правонарушением, но он не послушал. Полицейские увидели, как Маргус прикрепляет бечевкой к земле пилотную линию, которая была натянута над его участком во время строительных работ, чтобы помешать продолжению работ, и пообещал перерезать провода.

Полицейские зашли на участок и попросили мужчину пройти с ними. Маргус не подчинился распоряжению полицейских, разволновался и в итоге напал на одного из стражей порядка, причинив ему легкие телесные повреждения. Маргус был задержан, против него было возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

- Этот случай - крайний пример того, как далеко может зайти бытовой спор. Если возникает спор о том, имеет ли кто-то право что-то делать, он должен решаться в суде, а не путем порчи чужого имущества и тем более драки с полицейскими, приехавшими на место происшествия. Насилие не решает проблему, а только усугубляет ее, - пояснил Пауль Пикма, окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры, по словам которого, это мнение подтверждается также приговором по данному делу.

Решение Вируского уездного суда, опубликованное 20 декабря, не вступило в силу.