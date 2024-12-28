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Первая свеча Хануки впервые зажглась в Кохтла-Ярве

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Почетную миссию зажжения первой свечи доверили главным гостям праздника.
Почетную миссию зажжения первой свечи доверили главным гостям праздника. Фото: Igor Parv

Евреи всего мира отмечают праздник Ханука, когда в течение восьми дней зажигают свечи. Кохтла-Ярвеское общество еврейской культуры в четверг вечером собрало гостей в Кохтла-Ярвеском центре культуры, чтобы вместе отметить один из самых светлых праздников в году. Празднование Хануки в Эстонии впервые началось с Кохтла-Ярве.

В уютном кафе была установлена менора - ритуальный подсвечник с девятью свечами. Здесь собрались не только евреи, но и многие представители других национальных обществ Ида-Вирумаа. Эта традиция сложилась давно.

- Мы все вместе живем здесь, и каждый вносит свой культурный вклад в развитие страны, а знание традиций помогает пониманию и общению, - подчеркнула председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон, рассказав об истоках древнего праздника. - Свечи зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Предание повествует о том, что, поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли в Храме масло для лампад, достаточное для поддержания огня лишь в течение одного дня. Однако чудесным образом огонь в золотой меноре горел восемь дней, в течение которых приготовили новые запасы масла. В память об этом каждый вечер зажигают свечи: одну - в первый день праздника, две - во второй и так далее до восьми, используя для этого специальный подсвечник - ханукию.

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