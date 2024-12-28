Евреи всего мира отмечают праздник Ханука, когда в течение восьми дней зажигают свечи. Кохтла-Ярвеское общество еврейской культуры в четверг вечером собрало гостей в Кохтла-Ярвеском центре культуры, чтобы вместе отметить один из самых светлых праздников в году. Празднование Хануки в Эстонии впервые началось с Кохтла-Ярве.
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Первая свеча Хануки впервые зажглась в Кохтла-Ярве
В уютном кафе была установлена менора - ритуальный подсвечник с девятью свечами. Здесь собрались не только евреи, но и многие представители других национальных обществ Ида-Вирумаа. Эта традиция сложилась давно.