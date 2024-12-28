Анвар Самост: Экономический рост и жизнь за Таллиннской кольцевой

В 2022 году из ВВП Эстонии объемом 36 миллиардов евро на Харьюмаа пришлось 22 миллиарда евро, из которых, в свою очередь, 71 миллиард пришел из Таллинна. В 2023 году созданная в эстонской экономике дополнительная ценность составила 38 миллиардов евро: из них 24 миллиарда обеспечил Харьюмаа, из которых, в свою очередь, 19 миллиардов выдал Таллинн.

Среди прочего, Департамент статистики публикует карту, на которой по уездам расписано процентное распределение ВВП. На Харьюмаа там написана цифра 62%, на Тартумаа - 12%, на Ида-Вирумаа - 7%, и хотя доля Харьюмаа немного выросла, Тартумаа и Ида-Вирумаа остались на том же уровне. Однако нынче внимание многих привлекло то, что в центре Хийумаа на карте Департамента статистики лаконично напечатано 0%.

Речь идет об округлении, и на самом деле Хийумаа все же вносит маленький вклад в экономику Эстонии. К сожалению, парой недель раньше "Elron" тоже добавил к сообщению о Рижском и Вильнюсском направлениях карту Эстонии, на которой Хийумаа по ошибке не указал. Результат округления со стороны Департамента статистики и небрежность принадлежащей государству железнодорожной фирмы теперь для многих оказались знаково поставлены на одну строку.