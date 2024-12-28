Перед Рождеством Департамент статистики всегда публикует детальнейший обзор валового продукта внутренней экономики Эстонии в предыдущем году. Обычно журналисты получают возможность написать об этом новость под заголовком либо "Таллинн по-прежнему дает более половины ВВП Эстонии" или "Более половины экономики Эстонии находится в Харьюмаа". Такое происходит уже много лет.
Анвар Самост: Экономический рост и жизнь за Таллиннской кольцевой
В 2022 году из ВВП Эстонии объемом 36 миллиардов евро на Харьюмаа пришлось 22 миллиарда евро, из которых, в свою очередь, 71 миллиард пришел из Таллинна. В 2023 году созданная в эстонской экономике дополнительная ценность составила 38 миллиардов евро: из них 24 миллиарда обеспечил Харьюмаа, из которых, в свою очередь, 19 миллиардов выдал Таллинн.
Среди прочего, Департамент статистики публикует карту, на которой по уездам расписано процентное распределение ВВП. На Харьюмаа там написана цифра 62%, на Тартумаа - 12%, на Ида-Вирумаа - 7%, и хотя доля Харьюмаа немного выросла, Тартумаа и Ида-Вирумаа остались на том же уровне. Однако нынче внимание многих привлекло то, что в центре Хийумаа на карте Департамента статистики лаконично напечатано 0%.
Речь идет об округлении, и на самом деле Хийумаа все же вносит маленький вклад в экономику Эстонии. К сожалению, парой недель раньше "Elron" тоже добавил к сообщению о Рижском и Вильнюсском направлениях карту Эстонии, на которой Хийумаа по ошибке не указал. Результат округления со стороны Департамента статистики и небрежность принадлежащей государству железнодорожной фирмы теперь для многих оказались знаково поставлены на одну строку.
Продолжим разглядывать данные о ВВП. Они показывают, что доля обслуживающего сектора в экономике Эстонии была в 2023 году самой высокой за всю историю - 73%. В большинстве уездов доля обслуживания превысила черту в 50%. Особенно выделялись здесь Ляэнемаа (67%), Сааремаа (64%) и Хийумаа (64%). В Ида-Вирумаа доля обслуживающего сектора оказалась самой низкой, то есть 48%, а доля промышленного - самый высокой, то есть 51%. Промышленная и строительная деятельности обеспечили в прошлом году 25% экономики Эстонии, опустившись на самый низкий за всю историю уровень.
"Когда министр климата Йоко Алендер, знакомя на правительственной пресс-конференции с отклоненным всеми предпринимательскими организациями проектом Закона о климате, сказала, что закон мог бы создать дополнительно 30000 новых рабочих мест, то она даже могла быть права. Однако эти рабочие места возникли бы в экономике не Эстонии, а Китая".Анвар Самост, журналист
Это можно расценивать по-всякому. Можно сказать, что многие развитые экономики тоже двигаются в сторону увеличения доли обслуживания. Но, к сожалению, можно также сказать, что без способной экспортировать промышленности не возникают более значительная дополнительная ценность и, следовательно, высокооплачиваемые рабочие места.
В Эстонии развитию промышленности последние 10 лет все больше препятствуют два тренда. Во-первых, цена нашей энергии в регионе стала неконкурентоспособной. Наряду с производствами это плохо также для многих других отраслей экономики. Во-вторых, в течение примерно того же периода инвесторы получали все больше сигналов о том, что намерения о новых производственных инвестициях всегда наталкиваются вдобавок к растущей бюрократии на ограничения, требования и противостояние общественности.
Поворотной точкой стало совершенно иррациональное противостояние планировавшемуся в Тарту целлюлозному заводу на всех уровнях - начиная с активистов и местных политиков в Тарту и заканчивая сидящим на Тоомпеа правительством.
Остались лишь несколько регионов, где в Эстонии можно с определенной уверенностью планировать новые промышленные сооружения: Таллинн и расположенные возле его кольцевой дороги ближайшие волости, а также Ида-Вирумаа. Однако прежде всего из-за запутанной климатической и энергетической политики ненадежность невыносимо высока для капиталоемких начинаний и там.
Когда министр климата Йоко Алендер, знакомя на правительственной пресс-конференции с отклоненным всеми предпринимательскими организациями проектом Закона о климате, сказала, что закон мог бы создать дополнительно 30000 новых рабочих мест, то она даже могла быть права. Однако эти рабочие места возникли бы в экономике не Эстонии, а Китая.
Как создавать в Эстонии способные экспортировать производства и высокооплачиваемые рабочие места? Какой должна быть политика правительства? Реально ли это вообще?
Конкурентоспособность Эстонии явно не увеличит предложенный очередным министром экономики очередной план экономического роста, который на этот раз включает также раздачу 160 миллионов евро денег налогоплательщика между восемью предприятиями. То, что государственные пособия для предприятий не приводят ни к чему, кроме трат и искажения рынка, не нужно доказывать еще раз, тут достаточно EISA (Целевого учреждения предпринимательства и инноваций).
Впрочем, у правительства имеется одна основанная на деньгах налогоплательщика мера, которая помогла бы регионам догнать Таллинн, затормозила миграцию людей в Харьюмаа и повысила конкурентоспособность Эстонии. В случае применения эта мера дала бы непосредственный толчок росту ВВП. Надо построить главные шоссе Эстонии в тартуском, нарвском и икласком направлениях, а кроме того - железную дорогу на Хаапсалу. А также заняться внешними путями сообщения в виде "Rail Baltic" и авиасообщения. Просто и надежно.