ОПРОС Нужны ли праздничные фейерверки?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Андрес РАВИ, водитель: - В этом году сами не будем запускать, но посмотреть на другие можно. Салют запускают для настроения, оно действительно становится более праздничным. То, что животные страдают от громких звуков, - плохо, но я считаю, что раз в году можно и потерпеть такие неудобства.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Юрий СИМОНИШ, спасатель: - Конечно, нужны. Потому что веселее людям. Это красивая традиция, а традиции - это самое дорогое, что у нас осталось. Собаки боятся? Но ведь так всегда было, можно и потерпеть.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Рихо ЭПМАН, столяр: - Конечно, нужны, потому что это радует многих людей. В новогоднюю ночь приду посмотреть на городскую площадь. Плохо, что взрывы продолжаются не один час в году, а как минимум две недели в любой момент - и днем, и ночью. Это, конечно, мешает. Лучше было бы один раз.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Валентина ШАРАПОВА, преподаватель музыки: - Не нужны, особенно в условиях такой экономии, как мы живем сейчас. Нет смысла выбрасывать деньги: фейерверк - не самое гавное, есть много вариантов, куда их лучше потратить. Ночью не хожу гулять, даже в Новый год мне фейерверки не интересны.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Велли САРВ, настройщик пианино: - Отрицательно отношусь к этой традиции, потому что это деньги на ветер. Сейчас время трудное, город тоже не может похвастаться благополучием. Хотя раньше и сам много запускал, бывало, что не вверх, а вдоль - вся улица в дыму была. По фейерверкам узнавали благосостояние соседей - у кого фейерверк больше, тот богаче. На площадь ночью не хожу, мне не интересно.