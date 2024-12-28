Мария Селецкая организует в Нарва-Йыэсуу симфоническое "катание на санях"

4 января в 19.00 в зале "Alternative" отеля "Narva-Jõesuu Medical SPA" состоится новогодний концерт "Eesti Sinfonietta" "Saanisõit" ( "Катание на санях"). Название концерта навеяно "Музыкальным катанием на санях" Леопольда Моцарта, и слушатель сможет унестись по заснеженным музыкальным полям из Эстонии и вернуться обратно.

Солисты - пианистка Майла Лайдна и перкуссионист Карл Йоханн Латтикас, который, помимо известных ударных инструментов, в тот вечер также сыграет на инструменте, который и нельзя считать инструментом...

Концертный вечер с новогодним настроением пройдет под управлением дирижера Марии Селецкой.

Помимо "Музыкального катания на санях" Леопольда Моцарта, в концерте прозвучат "Пьеса для пишущей машинки" Лероя Андерсона, "Свет от снега" Рийне Паюсаар, "Три чуда света" Лепо Сумера и Симфония № 60 "Il distratto" / "Рассеянный" Йозефа Гайдна.

Билеты продаются в библиотеке Нарва-Йыэсуу и за час до начала концерта в зале.